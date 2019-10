Norwegian et Jetblue préparent une alliance de poids

C'est une alliance de poids dans le low-cost qui se prépare sur l'axe transatlantique. Ce jeudi, Norwegian, la plus grande compagnie low-cost long-courrier européenne, a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec la deuxième compagnie low-cost américaine JetBlue. Ceci, dans le but de nouer un partenariat qui pourrait débuter l'été prochain.

Les deux compagnies à bas coûts veulent mettre en relation leurs réseaux de destinations pour proposer des correspondances aux États-Unis entre les vols transatlantiques de Norwegian et le réseau de Jetblue aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine. Ces correspondances se feraient dans les aéroports de New York JFK, Boston et Fort Lauderdale.

Une seule réservation

Cette offre serait disponible sur les sites internet des deux compagnies et permettrait aux passagers de n'effectuer qu'une seule réservation. S'il aboutit, cet accord sera une bonne nouvelle pour Norwegian, en difficulté financière. En effet, il contribuerait à alimenter ses vols transatlantiques avec des passagers de Jetblue. Il s'ajouterait à l'accord du même type qu'a signé à Londres Norwegian avec Easyjet. Pour JetBlue, ce partenariat permettrait de commercialiser des vols long-courriers, dès avant le lancement de ses opérations vers Londres en 2020 puis Paris et Amsterdam en 2021.