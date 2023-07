Rothschild & Co quitte la Bourse et revient dans le giron familial

Plus de quarante ans après avoir été contraint, après la victoire de la gauche en 1981, à passer par la case Bourse via le holding Paris Orléans (coté depuis 1838 !), la banque d'affaires familiale Rothschild & Co, présente dans le conseil, la banque privée et la banque d'investissement, va définitivement faire ses adieux à la Bourse. Le groupe Paris Orléans s'était renommé en 2015 Rothschild & Co, sur fond de bataille judiciaire avec la branche suisse de la famille quant à l'utilisation de ce célèbre patronyme.

La famille Rothschild, via le holding Concordia, et ses partenaires, souvent de puissantes familles d'industriels ou de banquiers (Maurel, Dassault...) et les associés de la banque, ont lancé ce lundi 24 juillet une offre publique d'achat simplifié sur les actions Rothschild & Cie qu'ils ne possèdent pas.

Au 31 mai dernier, la famille Rothschild et ses alliés détenaient 55,2% du capital et 66,1% des droits de vote. L'offre sera clôturée le 8 septembre prochain. A cette occasion, de nouveaux partenaires seront présents au capital, comme les familles Peugeot ou Wertheimer. A noter que la branche cousine suisse de la famille Rothschild, la Compagnie financière Edmond de Rothschild avait déjà quitté la Bourse de Zurich en 2019.

« Prix équitable »

Le prix de l'offre se situe à 38,6 euros par action (soit une valorisation d'environ 3 milliards d'euros) après le versement d'un dividende exceptionnel de 8 euros et du détachement du dividende ordinaire (1,4 euro). Ce prix offre une prime de 19% par rapport au cours précédent l'annonce du projet en février dernier ou de 27% sur la moyenne des 60 jours. Ce prix a été jugé « équitable » par l'expert indépendant Finexi, mandaté par le conseil de surveillance de Rothschild & Co.

Reste que la banque est bien moins valorisée sur ses activités de conseil que certains concurrents américains, comme Lazard ou Moelis & Cie, selon le rapport Finexi. Ce dernier met notamment en avant, pour expliquer cette décote, la moindre profondeur du marché du conseil en Europe et une réglementation prudentielle plus stricte qu'aux Etats-Unis.

L'opération se déroule dans un contexte morose pour les banques d'affaires. La banque Rothschild a d'ailleurs prévenu en juin que son résultat net serait divisé par deux au premier semestre, soit environ 125 millions d'euros contre près de 250 millions un an plus tôt. Le résultat pour 2023 devrait s'établir, selon la banque, à environ 280 millions, contre 606 millions en 2022. La banque réalise plus de 60% de son chiffre d'affaires (et la moitié de ses profits) dans le conseil (fusions et acquisitions, marchés de capitaux, restructuration de dette) alors que le marché des fusions et acquisitions et du primaire se sont effondrés au premier semestre.

Mais toutes ces activités mobilisent peu de capitaux propres et disposent ainsi d'un effet de levier important avec la reprise du marché. C'est d'ailleurs ce faible besoin en capitaux qui justifie, selon la famille Rothschild, ce retrait de la cote.