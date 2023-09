Etats-Unis : la startup de livraison de courses Instacart se prépare à être cotée au Nasdaq

Instacart, comme elle l'avait annoncé fin août, part à l'assaut de la Bourse de New York. La plateforme américaine de livraison de courses doit commencer ce lundi sa tournée de présentation aux investisseurs potentiels dans la perspective de sa cotation la semaine suivante sur le Nasdaq sous l'étiquette « CART ».

Selon cette information dévoilée par le Wall Street Journal, Instacart, dirigée par la franco-américaine Fidji Simo, devrait leur dévoiler à cette occasion sa fourchette de prix, qui pourrait évoluer en fonction de l'accueil réservé par ses interlocuteurs.

Une startup moins attractive qu'en 2021

La recette attendue de cette introduction en Bourse ressort « bien loin des quelque 39 milliards de dollars de valorisation d'Instacart lors d'une levée de fonds en 2021 », lorsque l'entreprise préparait le terrain pour sa cotation, analyse le Wall Street Journal. Elle avait été alors reportée.

« Depuis, les valorisations des startups à croissance rapide ont fondu à mesure que les taux d'intérêts ont augmenté, rendant les investissements risqués moins attractifs ».

Selon le quotidien, « Instacart ne prévoit pas de récupérer beaucoup d'argent pour elle-même », car les titres proviendront surtout d'employés et d'investisseurs des premières heures.

Instacart, créée en 2012, offre, selon le communiqué qui annonçait sa volonté d'entrer en Bourse, « la possibilité à des millions de personnes d'accéder aux provisions dont elles ont besoin chez les commerçants qu'elles apprécient » et, ensuite, de se les faire livrer. Elle compte plus de 1.400 partenaires en Amérique du Nord - représentant 85% du marché américain en épicerie (hors alcool) -, des magasins locaux aux grands distributeurs nationaux. La startup mettait aussi en avant son service Instacart Health, qui fournit des outils en matière de nutrition pour aider les consommateurs à faire des choix alimentaires sains.

Un accord avec PepsiCo

Dans le document déposé fin août, elle indique avoir généré sur un an, au 30 juin 2023, une valeur brute de transaction de 29,4 milliards de dollars - montant des achats sur la plateforme - et 263 millions de commandes. Sur la même période, le chiffre d'affaires brut ressort à 2,2 milliards et le résultat net a atteint 744 millions de dollars, incluant un avantage fiscal de 358 millions.

Par ailleurs, elle a indiqué avoir conclu un accord avec le groupe de sodas PepsiCo. Ce dernier s'est engagé à acquérir 175 millions d'actions convertibles dans un placement de gré à gré. Des investisseurs qualifiés de « majeurs » comprenant Norges Bank Investment Management et des affiliés de sociétés d'investissements comme TCV, Sequoia Capital, Capital Partners ou Valiant Capital Management « ont aussi marqué leur intérêt » pour acquérir de manière indépendante jusqu'à 400 millions de dollars en cumulé lors de la cotation.

Le concepteur de puces électroniques Arm bientôt en Bourse

La Bourse de New York s'apprête aussi à accueillir jeudi le concepteur britannique de puces électroniques Arm, un pari à environ 50 milliards de dollars pour son principal actionnaire, SoftBank Group, soit la plus grosse introduction depuis près de deux ans sur un marché sans certitude.

L'opération a été initiée par cette société d'investissement japonaise, décidée à faire coter Arm, référence du design de microprocesseurs, dont les modèles sont intégrés à 99% des smartphones dans le monde. En cédant, sur le marché, environ 10% du capital du fleuron technologique de Cambridge (Angleterre), SoftBank espère récupérer entre 4,5 et 5,2 milliards de dollars, pour une valorisation comprise entre 48 et 52 milliards de dollars.

C'est sensiblement plus que les 32 milliards déboursés par le Japonais pour prendre le contrôle d'Arm en juillet 2016, mais moins que les 60 à 70 milliards de dollars que visait SoftBank il y a encore quelques semaines, selon plusieurs médias. « Les investisseurs restent vigilants, mais on n'est pas au même point que l'an dernier, où tout était défavorable », rappelle Avery Spear, en premier lieu la remontée des taux, dictée par les banques centrales. De l'avis général, le cycle de resserrement monétaire est sur le point de s'achever, ce qui offre de la visibilité aux opérateurs, qui, selon l'analyste, « ont digéré ».

(Avec AFP)