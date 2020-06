Camions tactiques, Scarabée : Arquus joue gros

S'il y a bien une seule conséquence positive générée par le Covid-19, c'est le fait de stimuler la créativité des entreprises en matière de communication afin de garder le lien avec son écosystème (clients, partenaires, salariés...) Faute de pouvoir promouvoir ses produits auprès de ses clients nationaux et internationaux lors du salon de l'armement terrestre Eurosatory, qui devait ouvrir ses portes le 8 juin, le spécialiste des blindés légers Arquus a décidé de monter un stand virtuel en 3D (du 8 juin au 31 juillet) pour "passer nos messages" auprès des autorités politiques et étatiques françaises, de l'armée de Terre et des délégations étrangères, explique le PDG d'Arquus, Emmanuel Levacher.

"On garde un contact virtuel", souligne-t-il. Car les salons d'armement sont souvent l'occasion d'initier des projets, de poursuivre des négociations, voire de les conclure. Ce ne sera pas le cas cette année à Eurosatory, qui devait ouvrir ses portes le 8 juin et recevoir de très nombreuses délégations étrangères. D'autant que les enjeux sont gros, très gros pour Arquus, qui mise beaucoup sur le renouvellement de la flotte des camions tactiques de l'armée de Terre française et sur son nouveau véhicule blindé Scarabée.

Une nouvelle gamme de camions tactiques

Arquus va mettre en valeur sur son stand virtuel sa nouvelle gamme de camions militarisés évolutifs "made in France" Armis (camions 4x4, 6x6, 8x8) dans le cadre d'un appel d'offres attendu en France à la fin de l'année (renouvellement du parc des GBC 180, TRM 700/100...) Le ministère devrait lancer le projet en septembre ou en octobre (initialement en juin) pour remplacer des camions à bout de souffle. L'un des points forts d'Arquus est de s'appuyer le réseau national de Renault Trucks, qui dispose d'un maillage intéressant pour l'armée de Terre.Arquus aura une rude concurrence les allemands Mercedes et MAN, le suédois Scania ainsi que l'italien Iveco, qui avait été sélectionné en 2014, en partenariat avec Lohr Industrie, par la direction générale de l'armement (DGA) dans le cadre du programme PPT (Porteur polyvalent terrestre).

La modernisation de la logistique reste d'ailleurs un des sujets essentiels pour l'armée de Terre. A l'horizon 2030, elle devrait disposer de 7.020 véhicules de mobilités tactiques et de logistique. Soit un marché estimé à environ 2 milliards d'euros. Le groupe vise le renouvellement des...