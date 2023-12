Chars de combat : KNDS et Leonardo prêts à convoler dans une nouvelle alliance européenne

Longtemps en panne politiquement, l'Europe de la défense va-t-elle accélérer sur le plan industriel ? Les groupes KNDS (consortium entre Nexter et Krauss-Maffei Wegmann) et Leonardo viennent d'annoncer ce mercredi la signature d'un « accord pour le développement d'une coopération renforcée ». Et l'objectif de cette nouvelle alliance stratégique franco-germano-italienne entre le groupe de défense terrestre (KNDS) et aéronautique et défense italien est clair : « créer un véritable groupe européen de défense », centré autour des chars de combat et adossé à une coopération étroite dans le domaine de l'électronique de défense terrestre.

Le MGCS en ligne de mire

Cet accord doit tout d'abord permettre à Leonardo et à l'Italie d'embarquer à bord du programme franco-allemand MGCS (Main Ground Combat System), le système de systèmes du futur dans le combat terrestre, comme le précisent les deux groupes dans un communiqué. Selon l'agence Reuters, citant une source impliquée dans les négociations, la collaboration entre les parties « pourrait aller d'une coopération souple à l'intégration de la partie militaire de Leonardo dans KNDS ».

Cela correspond en tout cas à la volonté de Rome et notamment de Guido Crosetto, ministre de la Défense italien, comme l'indiquait La Tribune début décembre. Cet accord a d'ailleurs été signé sous son patronage et s'inscrit dans la stratégie définie par le Document programmatique de la défense 2023-2025. Celui-ci indiquait notamment que « la coopération stratégique et industrielle avec les pays alliés et partenaires sera renforcée, positionnant la Nation comme contributeur et bénéficiaire des développements futurs dans le segment de capacité des véhicules lourds/blindés. »

D'après des sources concordantes, les Italiens revendiquent un tiers du programme MGCS, sans d'ailleurs passer par un statut d'observateur, pour participer à ce programme dès son développement. Le communiqué précise d'ailleurs que cette alliance va conduire à créer des capacités d'ingénierie et de production directement en Italie, et les deux groupes précisent qu'elles pourront servir « pour de futurs projets européens d'exportation ».

Le Leopard 2 également impliqué

Cette coopération étendue entre KNDS et Leonardo comprend également un accord pour fournir conjointement à l'armée italienne une solution basée sur le Leopard 2A8, dernière version du char de combat développé par Krauss-Maffei Wegmann (KMW, désormais membre de KNDS). Cela comprend « le développement, la fabrication et la maintenance » des Leopard et des plateformes de soutien associées. La cible d'acquisition est de 133 unités.

L'Italie veut également se doter de nouveaux véhicules de combat d'infanterie (VCI) avec le programme AICS et des systèmes d'appui au combat.