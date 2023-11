Grève des contrôleurs aériens : Ryanair appelle à protéger les survols de la France

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a appelé dimanche la Commission européenne « à prendre des mesures urgentes pour protéger les survols et la liberté de mouvement des citoyens de l'UE pendant la grève des contrôleurs aériens français »qui a lieu lundi. Plusieurs syndicats entendent protester contre la récente adoption par le Parlement d'une proposition de loi visant à obliger les contrôleurs aériens à se déclarer individuellement grévistes ou non 48 heures à l'avance.

Au vu de la position géographique de la France, les multiples journées de grève des contrôleurs aériens français depuis le début de l'année ont obligé « les compagnies aériennes à annuler des milliers de survols de l'UE depuis l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et le Royaume-Uni, tandis que la France utilise en particulier des lois de service minimum pour protéger les vols français », affirme Ryanair dans un communiqué.

« C'est injuste. La France (et tous les autres États de l'UE) devrait protéger les survols pendant les grèves des contrôleurs aériens comme c'est le cas en Espagne, en Italie et en Grèce, et annuler les vols vers/depuis l'état affecté », ajoute la compagnie low-cost irlandaise, première d'Europe en nombre de passagers transportés.

Ryanair avait déjà lancé un appel similaire à la Commission européenne en début d'année. La DGAC a précisé dimanche à l'AFP qu' « à ce stade, le mouvement social n'est que pour la journée de lundi ». Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), syndicat majoritaire du secteur, n'a pas appelé à la grève.

Grèves à répétition

Une autre grève des contrôleurs aériens a eu lieu le vendredi 13 octobre durant laquelle la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) avait demandé aux compagnies aériennes de renoncer à 40 % de leur programme de vols à Paris-Orly, deuxième aéroport français.

À l'origine de ce mouvement, les chefs de file des huit principaux syndicats français (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, Unsa, Solidaires, FSU) ont décidé d'acter une journée « contre l'austérité, pour les salaires et l'égalité femmes-hommes ».

Ce préavis intervient un mois après que le premier syndicat de contrôleurs aériens, le SNCTA, s'est engagé à respecter une « trêve olympique », c'est-à-dire à ne pas faire grève d'ici à la fin des Jeux olympiques et paralympiques prévus en France pendant l'été 2024.

Ryanair pulvérise les records

Malgré les grèves, la compagnie low cost irlandaise mise a . Et ce, malgré l'envolée de ses coûts carburants, qui devraient enfler de 1,3 milliard d'euros par rapport à l'an dernier.

Ryanair a su profiter du niveau exceptionnel de demande sur le marché européen et des difficultés de certains de ses concurrents pour accroître ses bénéfices. « Ryanair se développe dans toute l'Europe, nous prenons des parts de marché à nos concurrents aux tarifs plus élevés », s'est félicité Michael O'Leary, directeur général de Ryanair. Surtout, la compagnie a réussi à faire grimper les prix, avec des revenus qui ont grossi plus vite que le nombre de passagers. « Nous avons toujours des tarifs bas, mais vous ne verrez pas de sièges vendus à 9,99 euros ».