Influence : la France entre enfin en guerre

Au moment où la France va honorer le soldat inconnu le 11 novembre, Emmanuel Macron a souhaité mercredi plus d'un siècle plus tard la mise en place d'une stratégie nationale d'influence pour mieux protéger le pays contre les attaques hybrides, notamment les attaques informationnelles, qui pourraient être tout aussi dévastatrices qu'un champ de bataille à l'ancienne. La période actuelle avec ses nombreuses crises internationales « marque un saut sans précédent dans l'univers hybride, qui est certes aussi vieux que la guerre, mais dont certaines puissances ont su intégrer et décupler les pratiques néfastes à l'ère digitale », a averti mercredi le Chef de l'État lors de son discours de Toulon, où il a présenté la Revue nationale stratégique.



« Aussi, l'influence sera-t-elle désormais une fonction stratégique dotée de moyens substantiels et coordonnée au plan interministériel, avec, pour sa déclinaison internationale, un rôle central du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères », a promis Emmanuel Macron.



Dans toutes ses dimensions - diplomatique, militaire, économique, culturelle, sportive, linguistique, informationnelle -, l'influence est un domaine de contestation, qui impose désormais une réponse beaucoup mieux coordonnée de la part de la France. Cette stratégie d'influence s'inscrit d'abord dans un temps long. Par exemple, il faut reprendre de façon plus stratégique et systématique la formation de militaires étrangers et des élites étrangères, l'animation de réseaux, la contribution à la recherche universitaire, l'aide au développement économique, etc... comme le suggère la Revue nationale stratégique. Ce qui est juste une question de bon sens. Cette stratégie induit également la connaissance des leviers d'influence déployés par nos partenaires, compétiteurs et adversaires.

Le Quai d'Orsay au centre du dispositif

La France doit capitaliser, explique-t-on à l'Élysée, sur ses nombreux atouts (civils et militaires mais aussi économiques) comme son statut au Conseil de sécurité de l'ONU, ses élongations territoriales (Outre-mer), la langue française qui est parlée par 300 millions de personnes, etc... Cette nouvelle fonction stratégique se place naturellement dans une logique de coordination interministérielle très forte sous l'impulsion du Quai d'Orsay grâce à son déploiement à l'international. Mais, au-delà d'un nécessaire travail d'organisation, ce dernier est-il prêt à revêtir les habits d'une diplomatie de combat et à repenser cette fonction ? « Il nous faut donc assumer plus directement le rapport de forces dans ce champ pour défendre l'intérêt national », écrivent les auteurs de la Revue nationale stratégique (RNS). Cela permettra notamment de faire comprendre et accepter l'engagement de la France sur la scène internationale.



Le Quai d'Orsay a créé une sous-direction de l'influence, qui va animer le réseau des ambassades dans cet esprit. « On voit qu'il y a une convergence de l'adaptation du fonctionnement des ministères et vraiment une prise à bras-le-corps de cette fonction qui n'est pas neuve mais qu'on adapte dans un contexte qui devient de plus en plus agressif et de plus en plus désinhibé », précise-t-on à l'Élysée. « Mais il y a un certain nombre d'actions qui relèvent de l'échelon central », fait-on également observer. Comme par exemple le déploiement du groupe aéronaval dans une région.



Une vraie guerre en coulisse

La prise de conscience de cette guerre informationnelle n'est pas nouvelle - elle avait déjà été identifiée dans la Revue stratégique de 2017 -, mais cette thématique influence a pris du galon pour devenir une fonction aujourd'hui stratégique. « Cette nouvelle fonction constitue un élément clé de notre capacité à promouvoir les intérêts de la France et à contrer les actions de nos compétiteurs sur tout le spectre de l'hybridité », explique la RNS. L'arme alimentaire et l'arme migratoire ont été par exemple utilisées. La pandémie de COVID-19 puis la guerre en Ukraine ont mis en évidence l'importance de l'alimentation comme levier d'influence et de contrainte de la part de certains régimes.



Cette volonté d'ériger l'influence en fonction stratégique est donc clairement la prise en compte des menaces hybrides que la France subit dans le champ informationnel. D'autant plus que les autorités politiques et militaires constatent une accélération et un durcissement de la compétition et de la contestation dans tous les champs. Créé en juillet 2021, Viginum, le service technique et opérationnel de l'État vise à lutter contre les ingérences numériques étrangères. « On est déjà dans un paysage où on s'arme pour pouvoir réagir. Effectivement, on adapte notre organisation pour pouvoir être plus proactifs. L'influence, c'est du rayonnement. Le rayonnement n'est pas offensif. Pourtant, nous développons une dimension proactive de notre fonction stratégique d'influence », explique-t-on à l'Élysée.

Ainsi, de plus en plus les démocraties, dont la France - on l'a constaté notamment en Afrique où les forces armées étaient présentes -, sont contestées et fragilisées dans les batailles de l'influence. Cette stratégie est utilisée par des puissances complètement désinhibées dans ce domaine. C'est bien évidemment le cas de la Russie et la Chine, cités dans la RNS, mais aussi des Etats-Unis (manipulation de l'information pour lancer une nouvelle guerre d'Irak en 2003, lois extraterritoriales notamment). Les ingérences étrangères peuvent se manifester de différentes façons : lawfare, chantage sur les matières premières, manipulations de l'information... La RNS recommande de s'appuyer « sur la puissance normative de l'Union européenne, qui doit être exploitée comme levier d'influence dans un environnement plus compétitif, afin de se prémunir face aux menaces hybrides et autres formes d'ingérences étrangères ».

Par ailleurs, « les opérations russes et chinoises dans ce domaine cherchent à fragiliser nos propres systèmes politiques et notre cohésion nationale, tout en alimentant voire en suscitant des effets d'alignement en notre défaveur, comme l'atteste la guerre en Ukraine », constatent les auteurs de la RNS. Et de préciser dans le cas de la Chine que « la nature politique de l'APL (Armée populaire de libération, ndlr) et l'intégration civilo-militaire déployée dans les champs technologique, économique mais aussi informationnel autorisent un périmètre d'actions hybrides inédit ».



La France attaquée en Afrique

Très clairement, la France a subi de nombreuses attaques informationnelles en Afrique, notamment au Mali et au Burkina Faso. L'armée française a mis du temps à se mettre en carré pour les contrer. Aujourd'hui, elle est beaucoup mieux armée. Ainsi, dans l'affaire de Gossi, qui est devenu aujourd'hui un cas d'école : les mercenaires de Wagner ont voulu imputer aux soldats français des charniers proches d'un camp que la France avait restitué au Mali. « Nous avons pu exposer extrêmement rapidement cette manipulation d'informations. Donc, on était organisé pour le faire », rappelle-t-on à l'Élysée.

Emmanuel Macron souhaite une prise en compte de cette situation partout où les armées peuvent être amenées à se déployer. « Les formes traditionnelles sur lesquelles cette fonction (prévention des conflits dans des zones où la France se éploie, ndlr) se déclinait, avec des présences de nos forces à l'étranger, parfois vécues comme des contestations de souveraineté par certains ou utilisées par des puissances ennemies dans le champ de la lutte informationnelle, nous devons les réinventer radicalement dans l'espace et dans le temps », a clairement expliqué le Chef de l'État. L'armée va devoir « profondément changer de méthode », a-t-il insisté. A la France de se montrer innovante et sioux.