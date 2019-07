L'Allemagne s'offre deux nouveaux lots de missiles américains Patriot et AGM-88

Le gouvernement allemand a récemment demandé à Washington d'acquérir 50 missiles supplémentaires Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) pour un montant de 401 millions de dollars. Le département d'Etat des Etats-Unis a approuvé cette vente entre Berlin et Lockheed Martin. Cet achat permettra à l'Allemagne "de se doter d'une capacité de défense aérienne plus robuste et d'augmenter sa capacité face aux menaces de défense aérienne. Cet achat aidera également l'Allemagne à respecter ses engagements vis-à-vis de l'OTAN", a expliqué la Defence Security Cooperation Agency (DSCA), l'agence chargée des exportations d'équipements militaires américains.

Berlin avait également demandé à acheter, par l'intermédiaire de l'Agence de soutien et de passation de marchés de l'OTAN (NSPA) jusqu'à 91 missiles tactiques AGM-88E, un missile air-sol tactique supersonique conçu pour trouver et détruire les systèmes de défense anti-aérienne guidés par radar (Northrop Grumman Innovation Systems). La vente, qui comprend également jusqu'à 8 missiles d'entraînement aérien captifs (CATM) AGM-88E AARGM, a été également approuvé par les Etats-Unis. Le coût total de cette opération est estimé à 122,86 millions de dollars. Le modèle AGM-88E AARGM est une version améliorée du missile anti-rayonnement à grande vitesse AGM-88B (HARM), que l'Allemagne a acheté pour la première fois en 1988.