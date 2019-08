Le 737 MAX ne revole pas encore mais Boeing table déjà sur une production record en juin 2020

Une augmentation de la production de B737 MAX en octobre pour la faire passer de 42 à 47 appareils par mois pour accompagner une remise en service de l'appareil au quatrième trimestre 2019 (octobre-décembre); une nouvelle hausse des cadences en février 2020 (52 par mois) avant d'atteindre une production record de 57 appareils en juin 2020, tel est l'ambitieux calendrier présenté par Boeing le 31 juillet dernier à plus de 100 fournisseurs, selon l'agence Reuters qui cite trois sources proches du dossier. Ce qui correspond au rythme de production envisagé avant l'accident le 10 mars d'un appareil de ce type d'Ethiopian Airlines (157 morts), qui a entraîné l'arrêt des vols. Si Boeing a stoppé les livraisons, le groupe n'a pas interrompu la production du 737 MAX pour pouvoir livrer rapidement les appareils dès que la solution au système anti-décrochage de l'avion incriminé dans l'accident d'Ethiopian et dans celui de Lion Air six mois plus tôt (189 victimes), aura été validée. 42 appareils sont assemblés chaque mois.

Lors d'une téléconférence, le constructeur américain a expliqué à ses fournisseurs que ce programme de production ne dépendait que du feu vert des autorités aéronautiques à la reprise de l'exploitation commerciale de l'avion, attendue au quatrième trimestre.

Hier, à Wall Street, l'action du groupe a gagné 4,24%.

Rien ne garantit néanmoins que les autorités autoriseront la reprise de l'exploitation du 737 MAX et le directeur général de Boeing, Dennis Muilenburg, a déclaré le mois dernier à des analystes financiers que Boeing étudierait la possibilité de réduire la production des 737 ou de la suspendre si l'immobilisation était prolongée.

Un porte-parole de Boeing interrogé par Reuters a déclaré que Boeing actualisait son programme de production pour intégrer sa propre estimation de la date de reprise de l'exploitation du 737 MAX.

"Si l'hypothèse reflète la meilleure estimation possible par Boeing à ce stade, le moment effectif du retour à l'exploitation sera choisi par la FAA (la Federal Aviation Administration, la direction de l'aviation civile américaine, NDLR) et d'autres autorités mondiales du transport aérien et il pourrait différer de cette hypothèse et de cette estimation", a-t-il dit.

Recrutements

En attendant, Boeing a annoncé mardi son intention d'augmenter ses effectifs en recrutant "quelques centaines" de salariés intérimaires qui seront basés sur l'aéroport de livraison de l'aéroport international de Grant County dans l'Etat de Washington où stationnent des dizaines d'exemplaires du 737 MAX dans l'attente d'une reprise au plus tôt en octobre des livraisons aux compagnies aériennes. Ces futures nouvelles recrues seraient employées à la maintenance et aux préparatifs de livraison.

Fin juillet, un responsable de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine s'était refusé à s'engager sur la possibilité d'une remise en service de l'appareil en octobre.

"Nous n'avons pas de calendrier", avait dit Dan Elwell, administrateur adjoint de la FAA. "Nous avons un critère: quand le 737 MAX aura été (...) évalué de manière satisfaisante et que le MAX sera assez sûr pour reprendre du service; c'est le seul critère."

Le coût total de la crise pour le groupe est estimé pour l'instant à plus de huit milliards de dollars (7,2 milliards d'euros), dont la majeure partie concerne les indemnités que Boeing devra verser aux compagnies aériennes au titre des retards de livraison et de la baisse d'activité.