Safran : jeu de chaises musicales après le départ de Martin Sion à la tête d'ArianeGroup

Après le départ chez ArianeGroup du patron des activités défense de Safran, Martin Sion, l'équipementier aéronautique a annoncé trois nominations au sein de son comité exécutif, qui sont effectives immédiatement. Des nominations qui viennent toute de l'interne. Ainsi, Franck Saudo est nommé à compter de ce jour président de Safran Electronics & Defense, succédant à Martin Sion, qui devient président exécutif d'ArianeGroup, co-entreprise de Safran et Airbus. Puis Cédric Goubet est nommé président de Safran Helicopter Engines en remplacement de Franck Saudo. Enfin, François Bastin est nommé président de Safran Landing Systems, prenant la succession de Cédric Goubet.

Diplômé de l'École Polytechnique (2000), de l'École Nationale des Ponts et Chaussées (2003) et de la London School of Economics (2003), Franck Saudo (46 ans) a débuté sa carrière en 2003 au sein de la direction du Trésor du ministère des Finances. En 2007, il est nommé conseiller en charge du secteur financier au sein du cabinet du ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. Il rejoint Safran en 2011 en tant qu'adjoint du directeur général adjoint du groupe en charge de la stratégie et du développement. Puis, en 2013, il devient directeur Support & Services de Turbomeca (devenu aujourd'hui Safran Helicopter Engines). Il est nommé en 2017 président de Safran Transmission Systems, avant de devenir président de Safran Helicopter Engines en 2018.

Promotions internes

Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris (1993), titulaire d'une maîtrise en économie internationale de l'université Paris Dauphine (1994) et ancien élève de l'ENA (promotion Valmy 1998), Cédric Goubet (51 ans) a commencé sa carrière en tant que haut fonctionnaire de l'État. En 2004, il est nommé conseiller auprès des ministres de l'Économie puis de l'Intérieur. En 2007, il est appelé au poste de chef de cabinet du président de la République (Nicolas Sarkozy). Il rejoint Safran en 2010 en tant qu'adjoint au directeur général délégué chargé des opérations. Puis en 2011, il est nommé directeur des programmes CFM de Snecma (aujourd'hui Safran Aircraft Engines) ainsi que directeur exécutif de CFM International. En 2015, il devient directeur général de la division Moteurs Civils de Safran Aircraft Engines. En 2018, il est nommé président de Safran Nacelles, puis devient Président de Safran Landing Systems en 2020.



Nommé président de Safran Landing Systems et membre du comité exécutif de Safran à compter de ce jour, François Bastin (51 ans) a rejoint Snecma en 1997 au sein de la direction technique où il occupe différents postes jusqu'à la responsabilité des performances des avant-projets. A partir de 2004, il rejoint la direction industrielle où il dirige la forge des pièces tournantes sur l'usine de Gennevilliers, avant de prendre la direction Lean Manufacturing et Six Sigma. En 2009, il devient directeur du programme LEAP, avant de prendre en 2015 les fonctions de directeur des programmes CFM de Safran Aircraft Engines et de directeur exécutif de CFM International. En 2018, il est nommé directeur de la division Moteurs Civils de Safran Aircraft Engines. François Bastin (51 ans) diplômé de l'École Normale Supérieure (1993), détient un doctorat en Énergétique de l'École Centrale de Paris (1995) et a effectué des études postdoctorales à l'université de Stanford (Californie).