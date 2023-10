Autocars, poids lourds, générateurs autonomes, maisons individuelles : la Bretagne met le turbo sur l'hydrogène vert

Qu'il s'agisse d'activités industrielles, logistiques ou de transport, l'écosystème breton se met en ordre de marche pour développer les usages liés à l'hydrogène vert. Dans un contexte de transition énergétique, cet hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables, solaire, éolienne ou hydroélectricité, fait partie des pistes alternatives d'avenir pour certains secteurs d'activité.

Portés par des acteurs publics ou privés, une cinquantaine de projets tenant la route, dont la moitié à destination maritime ou portuaire, sont actuellement en développement a précisé l'agence économique Bretagne Développement Innovation après la première journée dédiée à l'hydrogène. Le BrittanHy Day s'est, en effet, tenu le 22 septembre à Saint-Brieuc, réunissant plus de 300 acteurs bretons. Au niveau régional, l'objectif serait d'atteindre 10 à 15% d'hydrogène vert dans les consommations finales en 2050.

« Nous ne sommes plus uniquement au stade du démonstrateur. Des solutions hydrogène commencent à être commercialisées Les pure players de l'hydrogène consolident leur phase d'industrialisation » explique Élodie Boileux, cheffe de mission hydrogène renouvelable et déléguée à la protection des données chez BDI. La jeune pousse, EHM, acronyme d'Efficient Hydrogen Motors, fait partie des acteurs dont les projets, soutenus notamment par des fonds FEDER, se concrétisent.

Basée à Châteaulin (Finistère), l'entreprise vient d'officialiser plusieurs nouveaux contrats pour l'intégration en rétrofit de son moteur à combustion hydrogène comprimé et à haut rendement (55%). D'ici à la fin 2023, ce moteur de 265 KW (360 chevaux) va notamment être monté sur un autocar appartenant à Transdev en remplacement d'un moteur thermique au gasoil.

« C'est une première mondiale car le rétrofit concerne d'ordinaire le remplacement d'un moteur thermique par un moteur électrique et une batterie » se félicite Bertrand Savatier, le consultant Finances et Business de l'entreprise présidée par Didier Arénal. « Le moteur va également être installé sur deux autres prototypes d'application » ajoute-t-il.

Ce premier autocar rétrofité à combustion hydrogène devrait fonctionner dès le premier trimestre 2024. Il roulera pendant un an sans passagers, avant son homologation au premier semestre 2025, sur une ligne passant par Rennes et faisant étape à la station de recharge à hydrogène de Vannes.

Selon l'accord conclu avec Transdev, la société Alliance Automotive Group (220 garages poids lourds en France), sera en charge de démonter le moteur diesel pour remonter à sa place le moteur EHM, couplé à la boite de vitesse existante. AAG montera aussi les réservoirs fournis dans le kit EHM.

Le moteur, dont la durabilité est estimée à un million de kilomètres concernant les camions et à 15 ans si l'on considère les autocars selon EHM, va aussi équiper un camion poubelle dans une commune bretonne qui va produire son propre hydrogène à partir de déchets bois (biomasse) et un poids lourd de 44 tonnes appartenant au groupe bourguignon Schiever (199 magasins sous enseigne).

Très engagé dans l'utilisation de l'hydrogène, ce spécialiste de la distribution projette d'ouvrir une station d'hydrogène vert à partir de panneaux solaires, et de rétrofiter 13 de ses 64 poids lourds d'ici à trois ans.

« Le rétrofit hydrogène cible aussi les engins portuaires et les groupes électrogènes, un segment de marché qui devrait se concrétiser sur le plan commercial à la fin du deuxième trimestre 2024, car l'homologation est plus simple. Notre moteur va ainsi être monté sur un groupe électrogène destiné à des applications militaires via un partenariat avec la société Novakamp (équipements opex) » détaille Bertrand Savatier.