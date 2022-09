Détroit : les constructeurs automobiles américains multiplient les annonces dans l’électrique

Alors que les factures de recharge des batteries flambent, ou que les propriétaires de Tesla sont invités à ne pas recharger leur voiture en Californie, l'industrie américaine de l'automobile commence à se convertir aux vertus de l'électrification. « Les voitures électriques vont finir par être la seule option », reconnaît Tim Stokes, un visiteur du salon de l'automobile de Détroit qui se termine ce dimanche, auprès de l'AFP, avant de reconnaître « attendre le plus longtemps possible » avant d'abandonner le véhicule thermique.

Déjà, le président américain Joe Biden, en visite au salon la semaine dernière, a estimé que le « le grand road trip américain va devenir complètement électrique ». En attendant, les visiteurs de ce grand salon international continuent de s'interroger : les prix plus élevés sont-ils justifiés ? La production de batteries va-t-elle suivre et à quel prix pour l'environnement ? Le réseau de bornes de recharge sera-t-il suffisant ? L'administration américaine a débloqué un budget de 7,5 milliards de dollars pour encourager la construction de bornes à travers le pays.

L'abondance de l'offre sur le salon montre bien que la voiture électrique n'est plus un produit de niche aux Etats-Unis. Encouragés par les pouvoirs publics, les constructeurs ont multiplié les versions électriques de leurs modèles d les plus populaires. Chevrolet a ainsi mis en valeur un pick-up (le Silverado) et deux SUV (le Blazer et l'Equinoxe) électriques, disponibles à la commande, pour des livraisons prévues en 2023. Ford a de son côté dévoilé une version électrique de son pick-up à succès, le F-150, baptisé Lightning, et lancé un nouveau SUV, le Mustang Mach-E. Au début du mois, Jeep a également annoncé le lancement de quatre SUV électrique.

Lire aussiJackpot pour General Motors dans la voiture électrique : Hertz commande 175.000 véhicules

200.000 commandes de la version électrique du Ford F-150

Face à l'afflux de réservations pour le Lightning, qui a cumulé environ 200.000 commandes depuis mai 2021, Ford a quadruplé son objectif de production initiale. Le groupe finira-t-il par vendre plus de F-150 Litghning qu'à moteur thermique ? C'est la question à l'esprit de tous les grands groupes automobiles, qui investissent des milliards de dollars dans les véhicules électriques, tout en continuant à produire des millions de véhicules traditionnels chaque année. « Le secteur change tellement vite que personne ne peut vraiment prédire ce qui sa se passer », explique Chris Skaggs, en charge de l'expansion de l'usine F-150, auprès de l'AFP.

Pour autant, les experts du secteur estiment qu'une réelle transformation de la flotte américaine va prendre des années, notamment à cause des prix : une voiture électrique coûte en moyenne près de 67.000 dollars, selon le cabinet Cox Automotive. Les constructeurs subissent en plus les difficultés sur la chaîne d'approvisionnement et s'inquiètent de la disponibilité future de certains matériaux, comme le lithium ou le cobalt.

(avec AFP)