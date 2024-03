Renault vend un deuxième bloc d'actions Nissan, représentant 2,5% du capital

Deuxième vente d'actions Nissan pour Renault. Le constructeur automobile français a annoncé ce mercredi la vente d'un bloc d'actions représentant environ 2,5% du capital, dans le cadre du détricotage de leurs liens et de la remise à plat en 2023 de l'alliance les liant depuis 1999. Dans le détail, Renault prévoit de vendre jusqu'à 100.242.900 actions de Nissan, qui va les annuler, a précisé le groupe automobile français dans un communiqué.

Cette cession entraînerait pour Renault un flux de trésorerie positif, pouvant atteindre jusqu'à 362 millions d'euros, selon le cours de clôture de l'action Nissan mercredi (retraité de 10 yens, correspondant au prochain dividende que Renault Group devrait recevoir sur ces actions), mais une moins-value allant jusqu'à 450 millions d'euros sur les comptes consolidés.

Cette opération « permettra d'accélérer le désendettement et de soutenir la détermination » du groupe à « retrouver une notation financière "investment grade », a souligné le constructeur.

Un premier bloc cédé en décembre

En décembre dernier, Renault avait confirmé avoir déjà cédé 211 millions d'actions de Nissan, soit 5% des 28,4% qu'il détenait, pour 764 millions d'euros, entraînant dans ses comptes une moins-value d'un milliard d'euros, contre 1,5 milliard estimé initialement.

Renault, Nissan et Mitsubishi - dont Nissan détient 34% du capital - ont remis à plat début novembre l'alliance qui les lie depuis 1999. Leur relation avait été compliquée par la montée surprise de l'Etat français au capital de Renault en 2015, puis par la spectaculaire chute de Carlos Ghosn, alors patron de l'alliance, arrêté fin 2018 au Japon pour des accusations de malversations financières.

Dans le cadre du rééquilibrage de leur alliance, annoncé début 2023, Renault Group et Nissan continueront à détenir une participation croisée de 15%. Renault, qui détenait auparavant 43,4% de Nissan, avait transféré les parts au-delà de 15% dans une fiducie française.

Un résultat net de 2,2 milliards d'euros

En février, Renault a publié un résultat net de près de 2,2 milliards d'euros pour l'année 2023. Le constructeur français récolte les fruits d'une révision radicale de son organisation industrielle et de nouvelles gammes de voitures vendues plus cher. Le chiffre d'affaires du groupe Renault atteint 52,4 milliards d'euros, soit une hausse de 13,1% sur un an.

Après quatre ans de baisse, les ventes du groupe ont enregistré une hausse de 9% avec 2,235 millions de véhicules vendus, notamment par sa marque économique Dacia et sur le segment des voitures compactes, avec les SUV Arkana ou Austral. Le chiffre d'affaires est porté par ces volumes, mais aussi un fort impact des hausses de prix et du nombre de voitures vendues dans des gammes supérieures. Ce résultat 2023 intègre 797 millions d'euros liés à la contribution de Nissan.

(Avec AFP)