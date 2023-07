Les permis de construire en baisse de 3,2% au deuxième trimestre, reflet de la crise immobilière

Le nombre de permis de construire délivrés entre avril et juin, a reculé de 3,2% par rapport au premier trimestre 2023 malgré un rebond de 4% entre les mois de mai et de juin, a annoncé le ministère de la Transition écologique dans une publication ce vendredi. Cette baisse s'explique notamment par un effet de base dû à une forte hausse (10,7%) des autorisations au premier trimestre en comparaison avec le quatrième trimestre 2022.

Chute des permis délivrés après une très forte année 2022

Sur un an, la baisse est encore plus marquée : le nombre de permis a chuté de 19,6% par rapport à la même période un an plus tôt, soit 412.100 autorisations délivrées entre juillet 2022 et juin 2023, et de 10,5% par rapport aux douze mois précédant la crise sanitaire.

L'année 2022 a vu un pic des permis délivrés qui a culminé en août, dernier mois pour bénéficier d'une aide à la relance de la construction et avant l'entrée en vigueur d'une réglementation environnementale plus stricte sur la construction neuve (RE2020). Depuis ce pic, le nombre de permis s'est établi à un niveau oscillant entre 30 et 35.000 par mois, inférieur à son niveau d'avant la crise sanitaire (autour de 40.000 par mois).

Baisse du nombre de chantiers commencés

Cette chute du nombre d'autorisations, sur un an, en dit long sur l'état du marché de la promotion et la construction. Les professionnels du secteur font, en effet, état d'une crise, pris en étau entre la hausse des coûts de construction d'une part et les difficultés d'accès au crédit des acquéreurs d'autre part. Ils pointent également la frilosité des maires à signer des permis.

Au deuxième trimestre 2023, le nombre de chantiers commencés, qui suit traditionnellement celui des permis de construire avec quelques mois d'écart, a reculé de son côté de 3,7%. À l'image du nombre de permis, les chantiers débutés entre juillet 2022 et juin 2023, au nombre de 337.200, sont inférieurs de 12,7% à leur nombre un an plus tôt. Ce sont les maisons qui connaissent la plus forte diminution (-17,2%) devant les logements individuels groupés (-10,6%), les logements collectifs ordinaires (-10%) et les logements en résidence (-8,7%).

« Une crise de l'offre et de la demande »

Selon la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), ce deuxième trimestre « prolonge le repli entamé en début d'année sur tous les segments d'autorisations de logements », avec des volumes qui « demeurent en retrait de ceux constatés cinq ans auparavant, année standard ». Malgré la crise de l'offre et de la demande solvable, les besoins en logements neufs « continuent de s'accroître dans les zones tendues, les plus attractives en emplois », alerte la FPI. « On continue de descendre car l'année 2022 avait été artificiellement gonflée. On a une crise de l'offre et de la demande qui est très forte avec un taux de désistement qui avoisine les 50% », a réagi auprès de l'AFP Pascal Boulanger, son président qui « en appelle tout de suite au nouveau ministre qui vient d'être nommé », Patrice Vergriete.

« Cela fait environ trois ans que nous voyons les signes avant-coureurs de cette crise », a abondé ce vendredi Xavier Huillard, PDG du groupe de construction Vinci, estimant que les réponses des décideurs n'étaient « pas à la hauteur » et que la situation commençait à être « réellement problématique (...) pour la cohésion sociale de notre pays ».

« Il faut bien comprendre que c'est une véritable filière, qui commence par le logement d'urgence (...), qui passe ensuite au logement social puis au logement intermédiaire puis aux logements libres, qu'ils soient achetés par des particuliers ou par des investisseurs pour ensuite les louer. Et lorsque ça bloque au niveau du haut, c'est-à-dire du logement libre, eh bien cela empêche les populations des étages précédents (...) de sortir de la situation dans laquelle elles sont », a ajouté le PDG de Vinci.

De quoi fragiliser l'activité des professionnels : sur les quatre premiers mois de l'année, les défaillances de promoteurs étaient en hausse de 53,8% et celles de constructeurs de 55,6% selon les données du cabinet de conseil Altarès.

« Nous sommes entrés dans une crise structurelle qui est la conséquence de quarante années de politique du logement qui n'a fait que creuser les inégalités au lieu de les réduire », a notamment alerté Xavier Lépine, président de l'Institut de l'Épargne immobilière et foncière (IEIF), dans une interview accordée à La Tribune.

(Avec AFP)