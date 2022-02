"Amazon n'impacte pas l'activité de nos centres commerciaux" (La foncière Frey)

La foncière Frey développe et exploite une vingtaine de centres commerciaux à ciel ouvert. Pour maintenir leur attractivité face au commerce en ligne, elle aménage sur ses parkings des infrastructures dédiées au click and collect et revendique des loyers bas. Antoine Frey, son président-directeur général, défend un modèle économique "frugal" qui ne craint pas la concurrence d'Amazon.