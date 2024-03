« Toute personne qui a envie a le droit de pousser les murs ! », (Sandrine Vannet, DG de Seb et DRH de Moulinex)

« Je voudrais qu'on valorise beaucoup plus les métiers de l'industrie. Il faut montrer aux jeunes que c'est un secteur riche de métiers passionnants ». À la tête de trois usines : Selongey (qui fabrique la fameuse cocotte-minute), Is-sur-Tille (spécialisée dans la fabrication des autocuiseurs), et Lourdes (qui fabrique notamment des hachoirs pour préparer les aliments), la directrice générale de la société Seb aime profondément le secteur de l'industrie car « on y fabrique des choses concrètes ».

À l'heure où la nouvelle génération cherche du sens au travail, le parcours de Sandrine Vannet inspire. Cette dernière y a trouvé son bonheur, en faisant ses armes dans les ressources humaines.

« Conquérir le monde avec nos friteuses ! »

C'est en juillet 1994, que la jurassienne d'origine entre dans « la cour des grands ». Après deux ans passés dans une filiale située en Haute-Saône, en tant que RH, la direction du groupe lui demande de créer à nouveau un poste de ressources humaines pour l'usine d'Is-sur-Tille, à la suite d'une réorganisation interne. « Lors de mon premier comité de direction, je suis sortie en me disant : c'est génial, nous allons conquérir le monde avec nos friteuses ! », se souvient, amusée, Sandrine Vannet.

Tous les 3 à 4 ans, la responsable RH bénéficie de mobilités internes qui lui permettent de développer ses compétences et de gagner en responsabilité. Un parcours qui fait la démonstration qu'être une femme dans l'industrie n'est pas un frein : « Je suis un manager comme les autres. L'égalité homme / femme est une évidence dans le groupe Seb. Cela fait plus de quinze ans que la question de l'égalité salariale est prise en considération dans notre politique ».

Permettre aux femmes d'accéder à tous les métiers

L'enjeu réside plutôt aujourd'hui dans la féminisation de certains métiers encore perçus à tort comme réservés aux hommes. Dans l'usine de Selongey, par exemple, la partie fabrication concentre une majorité d'hommes tandis que la partie assemblage rassemble plutôt des femmes. Or, les métiers qui nécessitaient « des gros bras » n'ont plus cette exigence aujourd'hui grâce aux robots et aux co-robots où les femmes pourraient tout à fait avoir leur place : « Mon rêve serait que la parité soit atteinte des deux côtés de l'usine », avoue Sandrine Vannet.

En arrivant chez Seb il y a 20 ans, la directrice générale alors responsable des ressources humaines, avait bousculé les mœurs en formant les femmes au métier de cariste.

« Il y avait une pénurie. Or, à l'époque, tous les caristes étaient des hommes. J'ai alors suggéré de former des femmes en interne, à la grande surprise de mes collègues. Trois ans plus tard, les caristes étaient quasiment toutes des femmes ! ».

Cette réflexion est aujourd'hui étendue à d'autres métiers comme la maintenance, où les robots ont amélioré les conditions de travail. Sandrine Vannet s'appuie sur la formation interne pour permettre à ses collaboratrices d'acquérir les compétences nécessaires pour l'exercice de ces métiers. « C'est un levier qui a fait ses preuves pour que les femmes puissent accéder à tous les emplois sans a priori », conclut la directrice d'usines.

Un management franc et direct

Cet exemple d'audace est également valable pour les hommes qu'elle dirige. « Sandrine m'a fait confiance et m'a proposé de basculer d'une fonction industrielle à une fonction marketing », témoigne Édouard Pihet, aujourd'hui chef d'entreprises. Au cours de leurs douze ans de collaboration, ce dernier lui avait même proposé de faire un Executive MBA à l'EM Lyon sur deux ans pour évoluer dans ses fonctions. Ce qu'elle a accepté. « Elle a su accompagner mon âme d'entrepreneur et l'utiliser à bon escient pour les projets du groupe », souligne le chef d'entreprises.

Son management est franc et direct. « C'est une personne qui sait prendre des risques, qui n'est pas dans la langue de bois et surtout qui mise sur les personnalités plutôt qu'uniquement sur les compétences », poursuit Édouard Pihet.

Une femme engagée

En dehors de ses fonctions de direction, Sandrine Vannet est aussi une femme engagée sur son territoire. La directrice générale de la société Seb consacre son temps à plusieurs mandats, notamment celui de membre du conseil d'administration à l'UIMM.

Elle défend le secteur de l'industrie et organise régulièrement des visites dans ses usines. « Ce n'est plus l'industrie du siècle dernier ! Les tâches pénibles ont été remplacées par des automates, des robots, des co-robots, des outils numériques, etc. »