Malgré un printemps en demi-teinte, Airbnb se montre confiant pour l'été

Ce sont des résultats meilleurs que prévu qu'a annoncé Airbnb, jeudi. Alors que la plateforme de réservation de logements avait prévu, en mai, s'attendre à un ralentissement de la demande dans les mois à venir, anticipant des revenus compris entre 2,35 et 2,45 milliards de dollars pour la période d'avril à juin, elle s'en sort finalement bien avec un chiffre d'affaires en hausse de 18% au deuxième trimestre, à 2,5 milliards de dollars. Quant à son bénéfice net, il grimpe à 650 millions de dollars, au lieu de 379 millions à la même période l'année dernière.

Lire aussiPour ou contre : faut-il durcir la réglementation contre les Airbnb ? (Iñaki Echaniz face à Dominique Debuire)

Néanmoins, les 115 millions de nuitées vendues par le géant californien pendant le trimestre écoulé, soit 11% de plus sur un an, sont légèrement en deçà des prévisions des analystes. « Nous sommes encouragés par l'accélération du nombre de nuitées réservées en Amérique du Nord par rapport à l'année dernière », a commenté le groupe. Son titre perdait 0,62% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Dans son communiqué de résultats, Airbnb a fait valoir que la comparaison avec l'année dernière jouait en sa défaveur car le printemps 2022 avait été marqué par la reprise du tourisme grâce à l'appétit des voyageurs bridés pendant la pandémie. Le troisième trimestre avait, de même, été marqué par un bénéfice net en progression de 46% sur un an à 1,2 milliard de dollars. Pour le trimestre en cours, Airbnb table sur des revenus compris entre 3,3 et 3,4 milliards de dollars, soit une croissance entre 14 et 18%.

148 millions d'euros de taxe de séjour en 2022 en France

Une forte activité qui, en France, rapporte aux communes. En 2022, la plateforme de locations touristiques leur a, en effet, reversé 148 millions d'euros de taxe de séjour, un montant en croissance de 60% comparé à l'année précédente. Cette taxe est réglée par le vacancier en plus du prix de l'hébergement au logeur, à l'hôtelier ou au propriétaire qui la reverse ensuite à la commune. Son niveau, fixé par les collectivités, va de 1% à 5% du prix hors taxe de la nuitée par personne. Ses recettes permettent aux collectivités locales de disposer de ressources complémentaires pour développer l'offre touristique sur leurs territoires.

Les plus gros montants avaient ainsi été collectés à Paris (24,3 millions d'euros contre 9,4 millions en 2021), Marseille (2,8 millions d'euros contre 1,9 million) et Nice (2,4 millions d'euros contre 1,2 million). Airbnb indiquait alors réaliser, en France, son plus gros chiffre d'affaires au monde après les Etats-Unis.

(Avec AFP)