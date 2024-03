Deutsche Bahn : reprise des négociations entre direction et syndicats

La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn et le syndicat des conducteurs de train ont annoncé samedi la reprise de leurs négociations salariales après des mois d'impasse ayant provoqué une vague de grèves dans le pays. Les pourparlers se déroulent « en petits comités et derrière des portes closes », ont indiqué les partenaires sociaux dans des communiqués, faisant état de négociations « intensives mais constructives ». Tous deux se sont déclarés « confiants de pouvoir annoncer un résultat la semaine prochaine ». Le syndicat des conducteurs GDL a décidé de renoncer à recourir à la grève pendant cette période.

Le syndicat a organisé une série de débrayages ces derniers mois provoquant des perturbations massives dans le trafic. La dernière grève, de 24 heures, remonte à mardi. Il s'agissait du sixième débrayage du syndicat depuis novembre 2023, moins d'une semaine après qu'un arrêt de travail des conducteurs de train a causé des difficultés à des milliers de passagers. Par ailleurs, le personnel de cabine de Lufthansa a débrayé à l'aéroport de Francfort mardi et à l'aéroport de Munich mercredi, ce qui a ajouté de la perturbation dans les transports en Allemagne.

Perturbations en série

Outre des augmentations de salaire, le syndicat exige une semaine de travail réduite à 35 heures, contre 38 actuellement, avec un salaire complet. La Deutsche Bahn a déclaré avoir fait des concessions représentant jusqu'à 13 % d'augmentation de salaire, ainsi que la possibilité de réduire la semaine de travail à 37 heures à partir de 2026. Dimanche dernier, la Deutsche Bahn avait appelé à un nouveau cycle de négociations pour lundi. « Nous sommes convaincus que nous ne parviendrons à un accord que par le dialogue à la table des négociations », a déclaré Martin Seiler, directeur des ressources humaines de la Deutsche Bahn.

La première économie d'Europe est perturbée par des actions syndicales depuis des mois, car les travailleurs et les dirigeants de nombreux secteurs s'affrontent sur les conditions de travail dans un contexte d'inflation élevée et d'activité économique faible. L'Allemagne, autrefois louée pour le règlement pacifique des conflits entre employeurs et représentants du personnel, est perturbée depuis des mois par des actions syndicales dans différents secteurs, dans un climat social qui s'est nettement dégradé. Pour autant, le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté mercredi l'idée de nouvelles règles pour limiter les grèves lorsqu'elles perturbent l'activité de secteurs critiques.