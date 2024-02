Lufthansa : plombés par l'inflation, les personnels au sol de nouveau en grève

Après la grève des contrôleurs SNCF, c'est au tour du personnel au sol de Lufthansa. Le syndicat Verdi appelle à la grève, mardi prochain, dans les aéroports de Francfort, Munich, Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Cologne-Bonn et Stuttgart. Déjà, entre le 7 février 4 heures et le 8 février 7h10, un arrêt de travail avait concerné tous les travailleurs au sol, de la maintenance à la manutention des passagers et des avions.

Le motif de revendication reste le même: obtenir de la direction des hausses de salaires afin de compenser l'inflation. « Il est probable que des annulations de vols et des retards importants se produiront », selon le syndicat, qui représente près de 25.000 de ces salariés. Il y a dix jours, le précédent mouvement social avait été très suivi, causant l'annulation de près 90% des vols initialement prévus par le groupe.

Cette nouvelle intervient après l'échec du troisième cycle de négociations tarifaires entre la direction de Lufthansa et les représentants des salariés. Verdi réclame en effet une augmentation de 12,5% des salaires, avec au moins 500 euros de plus immédiatement sur la fiche de paye mensuelle ainsi qu'une prime de compensation d'inflation de 3.000 euros.

Compenser l'inflation

L'objectif est de compenser l'inflation des dernières années en Allemagne, qui a atteint 5,9% l'an dernier, après 6,9% en 2022. L'entreprise propose de son côté notamment une augmentation de 4% en décembre, avant une hausse de 5,5% en février 2025. Trop peu, selon le syndicat.

« Alors que le groupe octroie à ses pilotes des augmentations à deux chiffres (...), les personnels au sol ne sont même pas compensés de l'inflation », a déploré Marvin Reschinsky, qui négocie au nom de Verdi.

Les pilotes de Lufthansa avaient en effet obtenu en août dernier des hausses de rémunération de plus de 17% au total, mettant fin à un conflit tarifaire de plusieurs mois avec la direction.

Les pilotes de Discover jusqu'à lundi

A la différence du syndicat de pilotes de la compagnie Discover Airlines, filiale de loisir du groupe, qui fait grève jusqu'à lundi pour l'introduction d'une grille salariale et de réglementations sur les missions de vol et les temps de repos.

« Cette grève est lancée en réaction au refus persistant de la direction de Discover d'accepter les conventions collectives en vigueur sur le marché », a-t-il justifié.

L'Allemagne est confrontée à une vague de grèves qui touchent particulièrement le secteur des transports, mais aussi l'industrie et les services où les salariés estiment insuffisantes les hausses de salaire proposées au regard de l'envolée des prix depuis 2022.

(avec AFP)