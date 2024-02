Israël  : après 4 mois d'interruption, British Airways va reprendre ses vols vers Tel-Aviv

Les vols entre l'Europe et Israël reprennent progressivement. Dernière compagnie en date à annoncer son retour, British Airways qui intégrera dès le 1er avril Tel Aviv à son « réseau court-courrier ». Les avions seront ainsi plus petits qu'avant le conflit, reflétant les attentes de la compagnie d'une demande plus faible. Les vols vers Israël feront en outre jusqu'au 31 mai un arrêt à Larnaca, à Chypre, pendant 45 minutes pour changer d'équipage.

Les avions de nombreuses autres compagnies avaient cessé de voler vers Israël dans la foulée du raid meurtrier du 7 octobre du Hamas en Israël, suivi par des tirs de roquettes depuis Gaza, notamment vers la région de Tel-Aviv. Depuis, plusieurs d'entre-elles ont annoncé reprendre les vols. Transavia France a repris ses vols le 1er février vers Tel Aviv. Une reprise qui va s'effectuer progressivement, à raison de deux rotations hebdomadaires jusqu'au 18 février (les jeudis et dimanches), trois rotations du 19 février au 3 mars (les mardis, jeudis et dimanches) et quatre rotations du 4 au 17 mars (les mardis, jeudis, vendredis et dimanches). Et à partir du 18 mars, Transavia assurera un aller-retour quotidien avec Tel-Aviv depuis Orly. En revanche, la ligne Lyon-Tel-Aviv « reste suspendue ».

De son côté, Air France effectue depuis le 24 janvier trois rotations par semaine entre Paris-Charles-de-Gaulle et l'aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv, un programme plus réduit que celui qui existait auparavant, soit deux liaisons quotidiennes avec de gros porteurs Airbus A350. Lufthansa a repris ses liaisons le 8 janvier. La compagnie grecque Aegean a également recommencé à desservir Israël.

Seuls trois millions de touristes ont visité Israël en 2023

De quoi redonner un peu de baume au cœur à l'industrie du tourisme israélien. Alors que le secteur sortait de la pandémie de Covid-19, la guerre l'a plongée dans une nouvelle crise. Le tourisme étranger s'est évaporé immédiatement après l'attaque, mouvement accéléré par l'annulation des vols vers Israël par la plupart des compagnies aériennes étrangères, mettant au chômage les guides touristiques, le personnel hôtelier, les chauffeurs de bus et autres employés du secteur. Le pays comptait accueillir 5,5 millions de visiteurs en 2023, soit un million de plus que le record de 2019. Selon le ministère, seuls trois millions de touristes ont visité le pays en 2023

« Cette crise ne pouvait pas arriver à un pire moment, car 2023 était l'année où nous nous sommes remis du Covid et devait être l'année la plus fructueuse de l'histoire d'Israël », estime Peleg Lewi, conseiller du ministre israélien du Tourisme.

Le secteur représente environ 3% du PIB d'Israël et emploie directement quelque 200.000 Israéliens, selon le ministère du Tourisme. De nombreux hôtels reçoivent des fonds du gouvernement pour héberger les Israéliens déplacés des frontières nord, avec le Liban, et sud, proche de Gaza. Mais les petites entreprises sont laissées pour compte.