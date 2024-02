Allemagne : annulations et retards attendus dans les aéroports, suite à une grève chez Lufthansa

Perturbations à prévoir sur les vols de Lufthansa. Le syndicat Verdi, qui représente les personnels au sol de la compagnie allemande, a lancé un appel à la grève à partir de ce mercredi 7 février 4h du matin et jusqu'au lendemain, jeudi 7h10 du matin.

Cet arrêt de travail concerne tous les travailleurs au sol, de la maintenance à la manutention des passagers et des avions. De sorte que « d'importantes annulations et retards de vols devraient se produire », a prévenu Verdi.

Les aéroports qui seront touchés par ce débrayage sont tous allemands. À commencer par, le plus important du pays, Francfort. Ceux de Munich, Hambourg, Berlin et Düsseldorf devraient aussi connaître des perturbations. Mais Lufthansa a d'ores et déjà indiqué « travaille[r] sur un plan de vol spécial » qui va viser « plus de cent mille passagers » pour tenter de limiter les désagréments.

Désaccord sur le niveau d'augmentation

Avec cette grève, Verdi veut « augmenter la pression » sur la direction alors que le syndicat réclame une augmentation de 12,5% des salaires pour une durée de 12 mois, selon un communiqué. Il demande au moins 500 euros de plus sur la fiche de paye mensuelle des employés de Lufthansa et une prime de compensation d'inflation de 3.000 euros. L'organisation des vacations devra aussi être améliorée.

De son côté, Lufthansa indique avoir soumis une offre comprenant des augmentations de « plus de 13% » sur une période de 3 ans, ainsi que le paiement d' « importantes primes d'indemnisation contre l'inflation ». Mais cette offre de la direction est jugée « totalement insuffisante » par Verdi.

Les employés de Lufthansa « ont déjà environ 10% de moins dans leurs poches qu'il y a trois ans » à cause de l'inflation, pendant que le groupe affiche des « bénéfices records » au sortir de la crise du Covid-19, justifie Marvin Reschinsky, responsable des négociations chez Verdi, dans ce communiqué.

Les négociations salariales entre le syndicat et la direction sont dans l'impasse. Un troisième cycle de discussions doit toutefois reprendre le 12 février prochain à Francfort.

Lufthansa traverse d'ailleurs une période de turbulences avec plusieurs de ses syndicats. Outre Verdi, c'est le syndicat de pilotes de la compagnie Discover Airlines, l'une de ses filiales, qui a appelé à une grève de 48 heures entre ce dimanche et lundi, après un premier débrayage d'une journée la semaine dernière. « Cette grève est lancée en réaction au refus persistant de la direction de Discover d'accepter les conventions collectives en vigueur sur le marché », a-t-il justifié. Les pilotes réclament notamment l'introduction d'une grille salariale et de réglementations sur les missions de vol et les temps de repos.

Les conflits sociaux se multiplient en Allemagne

Ces grèves interviennent alors que l'Allemagne fait face à un mécontentement social croissant dans le secteur des transports. Le pays, pourtant réputé pour la qualité de son dialogue social, voit en effet se multiplier les conflits sociaux. Plusieurs aéroports du pays ont ainsi été paralysés jeudi dernier par une grève du personnel de sécurité pour faire pression dans les négociations collectives de la branche.

Une mobilisation qui touche aussi le secteur public. Vendredi dernier, les transports publics municipaux étaient à l'arrêt vendredi dans la plupart des villes du pays en raison d'un appel à la grève. Là encore, c'est Verdi qui mène des négociations de branche avec les représentants des employeurs du secteur, qui englobent les salaires et les conditions de travail. Et fin janvier, une grève de plusieurs jours a été menée par les conducteurs de train de l'opérateur public Deutsche Bahn.

À ces mouvements sociaux s'ajoute la mobilisation massive des agriculteurs opposés à une réforme de la fiscalité sur le diesel. Autant d'événements qui fragilisent la coalition gouvernementale du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, aux prises avec une impopularité record, alors que la première puissance économique européenne traverse une période de crise depuis plusieurs mois déjà.

(Avec AFP)