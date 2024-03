Le bitcoin franchit son record historique, au-delà des 69.000 dollars

Les compteurs du bitcoin continuent de s'affoler. La star des crypto-actifs a atteint un nouveau record historique mardi, porté par l'ébullition du secteur des cryptomonnaies depuis l'approbation sur le marché américain des ETF bitcoin, un nouveau type de placement accessible à un plus large public.

Vers 16H10 à Paris, le bitcoin grimpait de 0,53% à 67.848 dollars peu après avoir touché 69.191,94 dollars, dépassant son précédent sommet de 68.991 dollars, enregistré en novembre 2021.

Un plus haut atteint il y a près de trois ans qui avait précédé une longue traversée du désert suite à des scandales de fraudes et de malversations retentissants (Terra Luna, FTX...)

Mais sur un an, désormais acheté en masse par des fonds de gestion américain, dont le géant BlackRock et par son prochain halving (une procédure informatique pour son minage sur la blockchain qui va accentuer sa rareté et donc sa valeur), la croissance du prix du bitcoin est de 200%, selon les données de Bitstamp.

Créé en 2009 au lendemain de la crise financière, la valorisation du bitcoin dépasse aujourd'hui 1,2 trillion de dollars.

Traditionnellement, le bitcoin entraine dans son sillage les autres cryptomonnaies. Mais sa courbe semble cette fois-ci moins corrélée aux autres actifs. Seule la performance de la seconde crypto l'ether est aussi notable, portée par d'autres placements financiers suivant son cours qui devraient être autorisée à Wall Street.

La performance du bitcoin est d'autant plus remarquable et inédite que, dans le même. temps, la Bourse américaine se montre timide avant la publication d'indicateurs économiques clés. A Wall Street, les trois principaux indices ont ouvert en repli avant la publication de ces données et, dans les premiers échanges, le Nasdaq reculait de 1,02%, le S&P 500 de 0,54% et le Dow Jones de 0,5%.

(Avec AFP)