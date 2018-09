La banque américaine Wells Fargo veut supprimer 26.500 emplois

La banque Wells Fargo n'est pas au bout de ses peines. Après l'affaire des comptes fictifs et la lourde amende du fait d'agissements dans la crise des subprimes, le quatrième plus grand établissement bancaire américain s'apprête à subir une sérieuse cure d'amaigrissement. En effet, Wells Fargo a annoncé dans un communiqué daté du jeudi 20 septembre un plan de suppression de postes.

Ce dernier vise 5 % à 10% de ses effectifs d'ici à trois (soit jusqu'à 26.500 postes). Pour justifier cette décision, l'établissement de San Francisco a invoqué « les changements de préférence des consommateurs, y compris l'adoption accélérée des moyens digitaux en self-service » : applications ou guichets automatiques par exemple.

« Nous continuons à transformer Wells Fargo pour fournir aux clients ce qu'ils souhaitent. Cela comprend des produits et services novateurs et conviviaux. Nous faisons également évoluer notre modèle économique pour répondre à ces besoins d'une façon plus rationnelle et efficace », a commenté le directeur général de l'entreprise Tim Sloan dans un communiqué.

La banque, qui emploie actuellement environ 264.500 personnes, n'a pas précisé quels métiers ou régions vont être touchés par ces coupes mais elle a dit compter sur des déplacements d'effectifs ainsi que des départs naturels pour atteindre ces objectifs. Elle a déjà annoncé son intention de fermer ou céder 800 agences d'ici à 2020. Le mois dernier, elle a licencié plus de 600 employés de son activité de prêts hypothécaires.

De son côté JP Morgan embauche

Lors de la publication des résultats trimestriels en juillet dernier, la banque américaine avait souligné deux choses : une baisse de 5 % sur un an du nombre d'opérations effectuées à ses guichets et à ses distributeurs de billets automatiques et, dans le même temps, une hausse de 17 % de la consultation par ses clients de leurs comptes bancaires en ligne. Une évolution qui pousse Wells Fargo à fermer 300 agences cette année.

Avec ce vaste plan de restructuration, la banque semble avancer à contre-courant de ses homologue américaines alors qu'elles ont toutes bénéficié du cadeau fiscal de l'administration Trump. En début d'année, JPMorgan Chase, qui devrait économiser 4 milliards de dollars d'impôts par an grâce à la réforme, avait annoncé un plan d'investissement de 20 milliards de dollars sur cinq ans, avec le recrutement de 4.000 personnes et l'ouverture de plusieurs centaines de nouvelles agences aux Etats-Unis.

Plan d'économies

Affecté par la montée en puissance des services en ligne et frappé par plusieurs scandales, Wells Fargo, qui avait pourtant réussi à traverser la crise sans trop de dégâts, semble également vouloir trouver un moyen de redresser ses comptes. La banque américaine avait notamment été lourdement sanctionnée par les autorités américaines après l'affaire des comptes fictifs. Pour gonfler ses revenus de banque de détail, Wells Fargo avait ouvert 3,5 millions de comptes à l'insu de ses clients. En avril dernier, elle avait accepté de payer une amende d'un milliard de dollars pour mettre fin à une partie des poursuites et s'est vu interdire par la banque centrale américaine toute expansion jusqu'à ce qu'elle prenne des mesures pour corriger ses erreurs.

Cette annonce de suppression de postes vient s'ajouter à son plan d'économies de la semaine dernière. Lors d'une conférence organisée par Barclays, le directeur financier de la banque californienne, John Shrewsberry, avait indiqué viser une réduction des dépenses d'environ 3 milliards de dollars d'ici à 2020. Les annonces de jeudi sont plutôt bien accueillies à Wall Street : l'action Wells Fargo, qui pèse quelque 267 milliards de dollars, s'adjuge 0,6 % en début de séance ce vendredi 21 septembre.