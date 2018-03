Xavier Niel entre au conseil du fonds américain KKR

Décidément, KKR adore les Français ... et les spécialistes des télécoms. Quelques semaines après avoir annoncé la nomination de Jacques Veyrat (ex-Neuf Cegetel, ex-Louis Dreyfus) comme conseiller pour ses investissements dans l'Hexagone, le puissant fonds d'investissement américain aux 168 milliards de dollars d'actifs sous gestion a indiqué vendredi que Xavier Niel avait rejoint son conseil d'administration au 1er mars en tant qu'administrateur indépendant.

Le milliardaire de 50 ans, fondateur et premier actionnaire de Free, est un des investisseurs individuels français parmi les plus actifs dans les startups, à travers son fonds d'investissement Kima Ventures (dans "deux startups par semaine") et dans l'immobilier. Cette nomination apparaît comme une consécration pour celui qui a jusqu'ici échoué à faire des affaires aux Etats-Unis - on se souvient de sa tentative de rachat avortée de T-Mobile USA à 15 milliards de dollars à l'été 2014. Il a depuis ouvert une école d'apprentissage du code informatique gratuite 42 dans la Silicon Valley, sur le modèle de celle qui existe à Paris. Il a aussi attiré à Station F, "le plus grand campus de startups au monde" les géants du Web Facebook et Google.

Seul Européen au conseil de KKR

Xavier Niel est le seul Européen au sein de ce club très fermé 100% nord-américain qu'est le conseil d'administration de l'ex-Kohlberg Kravis Roberts & co où il rejoint notamment Patricia Russo, l'ex-patronne d'Alcatel-Lucent, David Drummond, le directeur juridique d'Alphabet (maison-mère de Google), Thomas Schoewe, le directeur financier de Wal-Mart, l'ancien banquier de Morgan Stanley Robert Scully, un professeur de droit ex-membre du gendarme boursier américain, la SEC, Joseph Grundfest, et John Hess, le patron du groupe pétrolier Hess Corporation.

Aux côtés de ces administrateurs indépendants, Xavier Niel côtoiera Henry R. Kravis et George R. Roberts, les deux co-fondateurs du fonds en 1976 et encore co-Pdg à 74 ans, ainsi que les deux co-directeurs opérationnels.

L'entrepreneur français, vice-président et directeur général délégué à la stratégie d'Iliad, la maison-mère de Free, pourra apporter son flair, sa vision et sa grande connaissance des secteurs des technologies au fonds de private equity qui s'est diversifié ces dernières années, dans l'énergie, l'immobilier, les infrastructures, la santé et les entreprises de croissance. KKR a notamment créé fin 2016 un fonds pour les technologies de nouvelle génération doté de 711 millions de dollars.