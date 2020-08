Airbus à l'affût dans la Défense pour être moins dépendant du civil (interview Guillaume Faury, CEO)

La Tribune - Perte nette de 1,9 milliard d'euros au premier semestre, chiffre d'affaires en chute de 39%, plus de 12 milliards de cash consommés..., le plus dur est-il passé pour Airbus?

Guillaume Faury - Avec la compréhension que nous avons aujourd'hui de l'environnement général, de l'évolution de la pandémie, de la façon dont l'ensemble de l'écosystème de l'aviation civile est en train de s'adapter, le plus dur est a priori derrière nous. En très peu de temps, c'est-à-dire au deuxième trimestre, Airbus a mené un travail monumental d'adaptation, en lien étroit avec ses clients compagnies aériennes, les fournisseurs, les gouvernements, les salariés et, bien entendu, les partenaires sociaux. Je suis impressionné par la capacité qu'a eue le groupe de bouger tous les curseurs en même temps, et d'atteindre tous les objectifs que nous nous étions fixés début avril pour répondre à cette crise sans précédent. Beaucoup de défis restent à relever, mais si les scénarios de retour progressif du trafic aérien se confirment à peu près à la vitesse que nous l'imaginons aujourd'hui, le plus dur est derrière nous, du moins en ce qui concerne la pandémie. Pour autant, il y aura d'autres difficultés. D'autres facteurs négatifs peuvent encore se produire. L'environnement reste encore très incertain. Les tensions internationales par exemple sont de plus en plus fortes, notamment entre les Etats-Unis et la Chine. Nous restons donc prudents. L'une des raisons qui nous a poussé à nous adapter aussi vite, c'est d'être prêts à faire face à de nouveaux événements défavorables.

Au printemps, Airbus a pris des mesures pour renforcer sa trésorerie qui lui permettaient de disposer de 30 milliards d'euros de liquidités. Pour autant, la consommation de cash est rapide. Aurez-vous besoin de nouvelles liquidités et estimez-vous toujours que l'aide des Etats n'est pas nécessaire pour passer la crise?

Si nos hypothèses de reprise du trafic se vérifient, c'est-à-dire avec un retour du niveau de trafic de 2019 entre 2023 et 2025, nous aurons suffisamment de liquidités pour traverser la crise. Nous estimons que nous cesserons de brûler du cash au deuxième semestre de cette année. Nous n'avons donc pas besoin de l'aide des Etats en termes d'injection de liquidités. Nous faisons les choses par nous-mêmes. Nous avons été soutenus par les investisseurs et nous continuons à l'être.

L'adaptation d'Airbus à la crise passe par un redimensionnement du groupe avec une baisse de la production de 35% et la suppression de 15.000 postes, dont 5.000 en France. Ce plan de suppressions de postes peut-il être durci comme l'envisage Boeing ou revu à la baisse si les négociations avec les syndicats et les gouvernements permettent de trouver les moyens de le faire?

Les réductions de postes sont liées à la réduction de l'activité industrielle. L'activité ne s'invente pas. Si le marché devait repartir rapidement et que nous retrouvons de la visibilité, nous serions ravis d'alléger notre restructuration globale et notre redimensionnement. Mais il faut être réaliste. Quand nous voyons les difficultés des compagnies aériennes, il est peu probable qu'elles aient la capacité de repartir très fortement. Notre restructuration correspond à un scénario raisonnablement central et réaliste. Il peut être pire. Car, une crise peut toujours empirer. La situation est compliquée et fragile. Si elle devait se dégrader, il faudra s'adapter à cette nouvelle réalité. Nous n'en sommes pas là, mais cela peut arriver. C'est pour cela que nous disons aux partenaires sociaux que la vitesse d'exécution de la restructuration est très importante parce que nous ne savons pas de quoi 2021 et 2022 seront faits. Il nous faut être capable d'affronter une nouvelle crise, un durcissement de celle-ci et avoir la capacité de s'adapter sans mettre en danger la viabilité et la résilience de l'entreprise.

En France, l'État met la pression pour que vous évitiez les licenciements secs. Pensez-vous y parvenir?

Je comprends très bien que les pouvoirs publics ne voient pas d'un bon œil les licenciements secs, mais je le redis : on ne change malheureusement pas l'activité industrielle par des déclarations politiques. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver des solutions avec nos partenaires sociaux. Nos gouvernements nous aident. Ils sont des partenaires extrêmement utiles dans cette crise en nous apportant un soutien très fort. Mais, dans un environnement économique aussi difficile, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il y aura, parmi les personnels, suffisamment de candidats volontaires au départ. C'est une grosse incertitude aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je ne prends pas d'engagements sur l'absence de départs contraints. L'important pour Airbus est de conserver son leadership, sa capacité à investir, de repartir vers l'avant et d'assurer son avenir pour les vingt prochaines années. Je ne prendrai pas de décision qui impacterait négativement l'avenir à long terme de l'entreprise. Ce ne serait pas raisonnable ni sérieux, La question de l'emploi ne se regarde pas à six mois mais à 5, 10 ou 15 ans.

Airbus a livré 196 avions au...