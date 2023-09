Airbus et Air France-KLM préparent une coentreprise de maintenance des A350

Air France et Airbus sont entrés en négociations exclusives pour créer une coentreprise de maintenance de pièces de long-courriers A350, ont annoncé lundi les deux partenaires dans un communiqué commun.

« La coopération envisagée prendrait la forme d'une coentreprise à 50-50 entre Air France et Airbus et impliquerait le transfert de certains équipements d'avions détenus par les deux partenaires dans le stock partagé de la coentreprise », ont annoncé dans un communiqué l'avionneur européen et le groupe aérien Air France-KLM, qui dispose d'une filiale spécialisée dans la maintenance (Air France Industries KLM Engineering & Maintenance).

Coentreprise opérationnelle début 2024

Ils visent une coentreprise opérationnelle au premier semestre de 2024, après autorisation des autorités compétentes, qui veillent notamment à la concurrence. Air France et Airbus espèrent ainsi pouvoir proposer une offre commerciale « optimisée » pour « répondre au mieux aux besoins croissants de maintenance à long terme » de la flotte mondiale d'Airbus A350. Avec plus de 1.000 avions en commande et 550 actuellement en service dans le monde, l'appareil est l'un des succès commercial d'Airbus.

« Nous pourrons ainsi mieux répondre aux besoins du marché et garantir la satisfaction de nos clients sur le long terme, avec des solutions de support particulièrement réactives, de grande qualité et au juste prix », s'est félicitée Anne Brachet, directrice générale adjointe d'Air France-KLM Engineering & Maintenance, qui assure l'entretien de 3.000 avions chaque année pour des dizaines de compagnies internationales.

« Air France- KLM Engineering & Maintenance entretiennent une relation de longue date et la mise en commun de nos compétences et capacités en matière d'équipements A350 permettra d'améliorer le service pour nos clients », a de son côté salué Cristina Aguilar, senior Vice-Président Customer Services chez Airbus.