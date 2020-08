Le milliardaire franco-libanais Iskandar Safa, cauchemar juridique de la Grèce

Pour ceux - notamment les pays - qui ne le savent pas encore, Iskandar Safa est tenace, très tenace. Le milliardaire libanais ne lâche jamais rien, surtout quand ses intérêts financiers et économiques sont en jeu. Tout comme les Etats-Unis, la Grèce est en train de s'en rendre compte année après année et accumule echec sur échec sur le plan juridique face à l'adversité méticuleuse des frères Safa, Iskandar et Akram, propriétaires depuis 2010 du plus grand chantier naval grec,