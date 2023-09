Habillement : SMCP, maison mère de Sandro et Maje, abaisse ses prévisions et dégringole à la Bourse

Période difficile pour SMCP, qui détient les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Le groupe, qui avait initialement parié sur son « amélioration » en 2023, a ajusté ce mardi 19 septembre ses objectifs annuels. Il prévoit désormais une diminution de la marge d'exploitation ajustée, entre 7% et 9% contre 9,2% précédemment, et une croissance du chiffre d'affaires revue à la baisse, autour de 5%.

L'entreprise a expliqué cette situation par contexte économique en Europe, marqué par une forte inflation, et le redémarrage plus lent que prévu en Chine. « Depuis la dernière publication du groupe fin juillet, les conditions de marché se sont globalement dégradées, avec un ralentissement de la croissance en Europe dans un environnement durablement inflationniste, comme en France où l'ensemble du marché enregistre une consommation atone depuis le début du mois d'août (...) ou dans d'autres pays comme la Suisse ou l'Italie. La consommation chinoise n'a, quant à elle, pas poursuivi la trajectoire escomptée », précise SMCP dans un communiqué.

Pire séance boursière depuis son introduction en 2017

Les conséquences de cette annonce sont doubles. D'une part, l'action est tombée de 28,97% à 3,75 euros à 16h50, son plus bas depuis 2020. La veille, elle s'affichait à 5,28 euros. Cette chute est la plus importante depuis son introduction en Bourse en 2017. Si elle se maintenait jusqu'à la clôture, à 17h30, elle effacerait plus de 110 millions d'euros de valorisation boursière.

D'autre part, « le scénario de l'offre publique d'achat s'éloigne encore plus », selon les analystes d'Oddo BHF. Des spéculations sur une OPA constituent un facteur de hausse d'une action, car l'initiateur éventuel de cette OPA doit souvent ajouter une prime au cours de Bourse pour convaincre les actionnaires de vendre leurs titres. « En plus de la situation actionnariale », avec 16% du capital bloqué dans les îles vierges britanniques, cette dégradation en Chine, une « zone clé », rendent « moins évidentes » les possibilités d'attirer un acheteur, estime Oddo BHF.

Un groupe toujours « confiant »

Lors de la publication de ses résultats du premier semestre en juillet dernier, le groupe était pourtant optimiste. Ce, malgré un bénéfice net en chute de -32,1%, à 14 millions d'euros entre janvier et juin, contre 20,7 millions d'euros à la même période en 2022. Le groupe l'avait alors justifié par « l'inflation et des opérations de liquidation sur des collections passées » tirant à la baisse le bénéfice d'exploitation.

Mais avec des ventes dynamiques en Europe et en Asie, la directrice générale de SMCP, Isabelle Guichot, s'assurait néanmoins « confiant(e) quant à notre capacité à atteindre nos objectifs pour l'ensemble de l'année 2023 ». Le groupe estimait alors que « le second semestre, traditionnellement plus profitable que le premier, bénéficiera de la normalisation de la situation en Grande Chine (ndlr : qui comprend notamment Hong Kong et Macao) » et « d'une performance par marque plus homogène, notamment chez Maje, marque la plus profitable du groupe ».

Désormais, pour le second semestre, le groupe « anticipe une croissance modérée de ses ventes par rapport à 2022, avec un troisième trimestre stable ou en légère baisse, et un quatrième trimestre plus en ligne avec la tendance du premier semestre, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable en Chine ». « En dépit de cet ajustement, et grâce à ce plan d'actions (...) SMCP est confiant dans sa capacité de résilience dans cet environnement dégradé, et va continuer de saisir les opportunités de croissance pour les mois et années à venir », conclut le texte.

