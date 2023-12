Jaguar Land Rover lance en 2024 son Range Rover tout électrique

Les constructeurs accélèrent dans l'électrique. Même pour les gros modèles souvent décriés. Quelques jours après l'annonce de Toyota du lancement de six véhicules 100% électriques en Europe d'ici à 2026, c'est au tour du constructeur britannique Land Rover d'annoncer, mercredi 13 décembre, la mise sur le marché à partir de 2024 de son Range Rover en version 100% électrique.

Le tout-terrain de luxe, vaisseau amiral du groupe Jaguar Land Rover (JLR), est en cours de test et une liste d'attente a été ouverte pour les futurs clients, a précisé la marque dans un communiqué.

Un SUV à partir de 120.000 euros

Ce nouveau modèle proposé à partir de 103.000 livres au Royaume-Uni (120.000 euros) viendra se placer sur le marché des SUV électriques de luxe comme la Tesla Model X, le Rivian R1S, la Lotus Eletre. Il affrontera aussi le futur Mercedes Classe G électrique, la Volvo EX90 ou des gros modèles à venir chez Porsche comme chez Aston Martin. En Chine, le principal marché du groupe, il affrontera également le YangWang U8, la proposition inédite dans ce secteur du géant de l'électrique BYD.

Dans le détail, cette première version électrique « offrira des performances comparables à celles d'un Range Rover V8, ainsi que les capacités tout-terrain développées en interne par les experts de Land Rover, qui ont été la marque de fabrique du Range Rover depuis sa création en 1970 », selon la marque. Si ce pionnier des SUV escalade surtout les trottoirs des quartiers chics, son successeur électrique promet d'affronter des passages à gué de 85 centimètres de profondeur. Doté d'une architecture à 800 volts, il pourra se recharger rapidement sur les bornes à haute puissance.

Le Range Rover Electric, dont le poids n'a pas été précisé, sera produit dans l'usine anglaise de Solihull, près de Birmingham (ouest), aux côtés des Range Rover hybrides rechargeables, grâce à un investissement de 70 millions de livres sterling (81 millions d'euros) dans une ligne de production de châssis. Les batteries seront assemblées à quelques kilomètres de là dans le nouveau centre de fabrication de propulsion électrique du groupe JLR de Wolverhampton.

Jaguar Land Rover reprend des couleurs Le groupe automobile britannique se porte mieux après une vague de licenciements en 2019 et quelques mois difficiles à cause de la pénurie de puces électroniques. Le groupe, propriété du géant indien Tata Motors, a enregistré au premier semestre 2023 une hausse de 57% de son chiffre d'affaires sur un an à 6,9 milliards de livres (8 milliards d'euros), avec une hausse de 29% des ventes au détail. Mais ces dernières années, le Brexit a beaucoup inquiété les constructeurs britanniques dont 62% des exportations sont parties vers l'Europe en 2022. Et pour cause, après sa sortie de l'Union européenne, la Grande-Bretagne a conclu un accord commercial avec l'UE, entré en vigueur début 2021, et qui supprimait les droits de douane sur les voitures. Toutefois, un durcissement des « règles d'origine » dans le cadre de ce traité commercial post-Brexit devait imposer à partir de janvier 2024 qu'au moins 45% de la valeur des pièces des véhicules provienne de l'UE ou du Royaume-Uni pour qu'ils soient exemptés de droits de douane. Or, les batteries représentent une part substantielle du prix des véhicules électriques et proviennent actuellement souvent de Chine. Mais finalement, la Commission européenne a proposé début décembre un report de trois ans des droits de douane. « Ce report éviterait d'appliquer des droits de douane néfastes à ces véhicules qu'on a besoin de vendre, autoriserait les constructeurs britanniques comme européens à rivaliser avec le reste du monde et, fondamentalement, donnerait à l'industrie européenne de la batterie le temps de rattraper son retard », s'était alors exprimé Mike Hawes, directeur de la Société des constructeurs britanniques (SMMT).

