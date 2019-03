Peugeot 208 et Renault Clio, deux stratégies, un enjeu : le leadership européen

Les Ford Fiesta et autres Volkswagen Polo peuvent trembler... Les marques françaises lancent une offensive non concertée mais très agressive avec leurs nouvelles citadines. Renault renouvelle sa célèbre Clio, numéro 1 en Europe sur le segment, et première vente mondiale pour la marque au losange. De son côté, Peugeot, fort de sa dynamique de marque enclenchée en 2016 avec le 3008, revisite complètement sa 208 dans une nouvelle mouture. De l'aveu de chaque partie, la guerre sera totale !

Pour Renault, il s'agit de conserver son leadership tout en montant en gamme. Si sûre de son produit, la marque française s'est offert le luxe de ne toucher que superficiellement le design extérieur, comme une allemande... « Nous avons voulu capitaliser sur la force de la voiture, et son design plaît toujours. On observe que la courbe des ventes n'a pas fléchi en fin de cycle, au contraire, elle a même augmenté », explique Frédéric Clermont, directeur de gamme segment A et B chez Renault.

« Le design extérieur est la première raison d'achat », souligne Olivier Murguet, directeur commercial et régions, et membre du comité exécutif du groupe. C'est donc à l'intérieur que Renault a opéré son...