Tesla à Saint-Ouen-sur-Seine : « des perspectives pour nos habitants » (Karim Bouamrane, maire)

Selon nos confrères du Parisien, le constructeur automobile Tesla s'apprête à quitter Chambourcy (Yvelines) pour déménager son siège social français à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) dans des locaux plus spacieux. Un nouvel emplacement situé près de la gare du RER C et de la ligne 14. De quoi attirer de nouvelles compétences alors que le site comptera une centaine de salariés dans un premier temps, avec des recrutements en cours. Il sera possible de candidater à un « poste de coordinateur de vente de véhicules d'occasion », de « chargé d'assistance bilingue » (en français et en anglais) ou encore de « conseiller online après-vente ». Le siège sera complété courant 2024 d'une concession de la marque, un Centre Tesla.

« Une très bonne nouvelle »

Une information qui vient d'être confirmée à La Tribune par le maire (PS) de Saint-Ouen-sur-Seine pour qui « l'arrivée de Tesla est une très bonne nouvelle pour [sa] Ville ».

« C'est un grand symbole, car c'est l'une des plus grandes sociétés en terme de haute technologie. Mais surtout, cela ouvre des perspectives à nos habitants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes », poursuit Karim Bouamrane, élu il y a trois ans.

Depuis 2020, la municipalité a en effet fait signer la charte « À compétences égales, on embauche local » à l'ensemble des entreprises installées sur son territoire. « Auprès de Tesla, nous aurons ce même discours pour que leur installation profite pleinement aux Audoniennes et Audoniens », conclut l'édile.

Après de fortes baisses de ses tarifs, Tesla a plus que doublé ses ventes en un an et vendu plus de 44.000 véhicules en France au cours des dix premiers mois de 2023. Son SUV d'entrée de gamme, le Model Y, est le véhicule 100% électrique le plus vendu de l'année en France, devant la petite Dacia Spring, et la huitième voiture la plus vendue toutes énergies confondues. En septembre, Tesla a vu sa part de marché des voitures particulières atteindre 3,55%, dépassant celles des marques BMW (3,14%), Mercedes (3,13%), Audi (3,11%) et Ford (3,09%)

