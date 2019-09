Comment la "proptech" contraint les grands groupes à innover

(Crédits : DR)

Avec la révolution numérique, les jeunes pousses viennent bousculer le secteur de l'immobilier et de la construction en prenant toujours plus de parts de marché aux grands groupes. Mais ces derniers résistent en accélérant leurs démarches d'innovation. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par Strategy& (groupe PwC) et Real Estech, intitulée "La proptech : big bang ou effet de mode ?".