Hemea, Unlatch : ces proptechs changent de nom pour cibler l'international

Un seul et même nom pour deux prestations différentes. A l'origine en 2013, LegaLife propose un générateur automatique de documents administratifs et juridiques, avant d'ouvrir fin 2017 LegaLife Immobilier, une déclinaison de ce service pour les contrats de réservation dans l'immobilier neuf. L'activité historique est tournée vers les consommateurs (b-to-c), alors que le nouveau métier est destiné aux promoteurs (b-to-b). C'est ce dernier qui va être rebaptisé "Unlatch", signifiant "déverrouiller" en anglais.

Ce changement de dénomination signe surtout l'arrivée de la proptech à l'étranger. Après avoir séduit 180 acteurs français dont Constructa, Emerige ou Quartus, elle travaille désormais avec le groupe Eaglestone, présent en Belgique et au Luxembourg. Son modèle économique reste inchangé: selon le nombre de lots mis à la vente, elle soumet un contrat-cadre qui comprend aussi bien le logiciel que la vente d'un gestionnaire des relations clients.

Il y a trois semaines, c'est Travauxlib qui devenait Hemea à l'occasion d'une levée de 5 millions d'euros. Déjà présent dans le Grand Paris et le Grand Lyon, bientôt à Bordeaux et dans cinq à dix autres métropoles d'ici à vingt-deux mois, elle pense déjà à s'exporter.

"Nous voulions sortir de ce nom fonctionnel franco-français pour nous laisser une porte ouverte vers l'international", explique Matthieu Burin, CEO et co-fondateur. "Il s'agit de mettre plus de vie et d'habitat ("home") et moins de travaux. C'est moins anxiogène."