Résultats : Vinci affiche une santé de fer sur le premier semestre

Vinci se montre solide et résilient face au ralentissement de l'activité économique et à la crise de l'immobilier. Le groupe français de BTP a réalisé au premier semestre un bénéfice net de 2,08 milliards d'euros, en hausse de 12,6% par rapport aux six premiers mois de 2022, sur un chiffre d'affaires également en progression de 13,5%, à 32,4 milliards d'euros. Ce dernier fait, d'ailleurs, mieux qu'attendu puisque les analystes interrogés par FactSet prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 32,3 milliards d'euros.

Malgré ces résultats positifs, la Bourse n'a pas été convaincue, le titre Vinci perdait 1,24% à 107,04 euros ce vendredi à 12h45.

Enfin, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'élève quant à lui à 5,3 milliards d'euros, représentant 16,4% du chiffre d'affaires, contre 15,9% un an avant. A fin juin, le groupe affiche un carnet de commandes de 61,5 milliards d'euros, contre 56,2 milliards un an auparavant (+9%). Il a atteint selon Vinci « un niveau record » et représente en moyenne plus de 13 mois d'activité.

Le PDG Xavier Huillard s'est félicité d'un « très bon début d'année » et d'une « performance d'ensemble de très grande qualité » dans un communiqué diffusé vendredi.

La rentabilité du groupe continue d'être portée par ses concessions autoroutières et aéroportuaires, alors que sa principale activité reste la construction, selon les résultats publiés vendredi.

L'activité très rentable des concessions autoroutières

Les bons résultats du groupe doivent notamment beaucoup aux concessions. Dans ce segment, l'EBITDA atteint 76,7%, contre 4% dans la construction, qui assure près de la moitié du chiffre d'affaires.

De plus, la filière autoroute n'est pas seulement rentable, elle affiche aussi une croissance notable. Le trafic de Vinci Autoroutes affiche une hausse de 2,2% au premier semestre par rapport aux six premiers mois de 2022, avec une hausse de 3% du trafic des véhicules légers alors que celui des poids lourds a reculé de 1%.

Un segment d'activité dont la marge pourrait toutefois être impactée à l'avenir par une décision gouvernementale. En effet, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a confirmé, ce vendredi, le projet de taxer davantage les sociétés concessionnaires d'autoroutes et les compagnies aériennes dans le budget 2024, afin de financer la transition écologique.

La construction et l'énergie en forte croissance

De son côté, la filière construction de Vinci, qui a obtenu mi-juillet l'attribution d'un gros lot du chantier du Grand Paris Express portant sur un tronçon de la ligne 15 (Pont-de Sèvres-La Défense) à l'ouest de Paris, a réalisé un chiffre d'affaires de 14,9 milliards d'euros, dont 6,8 milliards en France et 8,1 milliards à l'international.

Vinci Energies, quant à lui, « portée par les puissantes tendances de fond liées à la transition énergétique », a aussi vu son chiffre d'affaires progresser de 18%, à 9 milliards d'euros, grâce à des prix toujours élevés par rapport à leurs niveau pré-Covid.

Le secteur aérien redémarre, quand l'immobilier plonge

Et les planètes s'alignent pour le groupe puisque même sa branche aéroport fait mieux que l'année dernière. La reprise post-Covid du trafic aérien se confirme avec, au 30 juin, une hausse de 36% du trafic passagers dans les aéroports gérés par le groupe, par rapport au premier semestre 2022, ce qui reste néanmoins encore inférieur de 9,1% au trafic de la fin du premier semestre 2019.

Mais les aéroports gérés par Vinci au Portugal, à Belgrade (Serbie), au Mexique et en République Dominicaine ont enregistré des taux de fréquentation « historiques », supérieurs à leur niveau de 2019, précise le communiqué.

En revanche, seule branche du groupe en difficulté, Vinci Immobilier est « pénalisé par une mauvaise conjoncture du secteur en France dans un contexte de taux d'intérêts élevés » et affiche un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en chute de 23%. Et pour cause, le nombre de permis de construire s'est effondré selon les chiffres du ministère de la Transition écologique donnés ce vendredi. 412.100 autorisations ont été délivrées entre juillet 2022 et juin 2023, soit une chute de 19,6% par rapport à la même période un an plus tôt. De même, les chantiers débutés entre juillet 2022 à juin 2023, au nombre de 337.200, sont inférieurs de 12,7% à leur nombre un an plus tôt, au grand dam du groupe français.

