24 propositions pour la COP24

« Concilier la fin du monde et la fin du mois », pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, le défi est posé aux négociateurs de la COP24, qui vont appeler à une accélération des engagements des États pour lutter contre le changement climatique.

D'une certaine façon, même si la violence doit évidemment être condamnée et l'ordre républicain assuré, cette crise est salutaire : elle oblige tous les décideurs politiques à s'interroger sur les conséquences sociales de la transition énergétique, qui ne pourra pas réussir sans adhésion populaire. Certains pays, comme la Suède, ont montré la voie et démontré qu'on peut vivre avec un prix du carbone élevé sans dommage pour la croissance et l'emploi. Mais la condition de ce succès est que la transition soit inclusive et réinvestisse l'argent de la fiscalité écologique dans l'accompagnement social de la population et en premier lieu des plus modestes.

Face à l'urgence climatique, il n'y a plus d'alternative. Nous devons changer de modèle économique, changer la façon de produire, de consommer, de nous déplacer... Des décisions courageuses devront être prises et il appartient aux décideurs politiques de les expliquer et de les rendre acceptables pour qu'elles ne soient pas perçues comme une punition ou une entrave à nos libertés. C'est possible à condition de recréer du lien social, de changer nos modes de pensée et de proposer un cadre juste et cohérent. Pour contribuer à la recherche de solutions innovantes, la rédaction de La Tribune a donc réuni dans ce dossier spécial les contributions de 24 acteurs, dont 12 chefs d'entreprise (Engie, Iata, Schneider Electric, Veolia, BNP Paribas, Axa, Woodeum, Nexity, Greenflex, Facebook, Blablacar) et de 12 experts ou intellectuels, pour qu'ils et elles exposent leurs solutions.

La Tribune a demandé à 12 chefs d'entreprise et

12 experts de formuler une solution pour sauver la planète.

Isabelle Kocher - Engie | Alexandre de Juniac - IATA |

Jean-Pascal Tricoire - Schneider Electric | Antoine Frérot - Veolia |

Jean-Laurent Bonnafé - BNP Paribas | Guillaume Poitrinal - Woodeum |

Thomas Buberl - Axa | Alain Dinin - Nexity |

Laurence Tubiana - Fondation européenne pour le climat |

Frédéric Rodriguez - Greenflex | Laurent Solly - Facebook |

Arnaud Leroy - l'Ademe | Jean-Yves Le Gall - Cnes |

Cécile Maisonneuve - Fabrique de la Cité | Sylvie Goulard - Banque de France |

Chantal Jouanno - CNDP | Karima Delli - Députée européenne |

Alain Grandjean - Carbone 4 | François-Michel Lambert - Député |

Frédéric Mazzella - Blablacar | Eric Scotto Akuo - Energy |

Dominique Bourg - Philosophe | Cyril Dion - Réalisateur |

Patrick Criqui - CNRS.