E-commerce : les ventes en ligne ont fait encore mieux en 2021 que pendant les confinements

Le chiffre d'affaires de la vente en ligne culmine à 718 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 13% par rapport à 2020 (633 milliards d'euros) qui s'était déjà illustrée par une forte croissance. Mais si en 2020, elle pouvait s'expliquer par la fermeture des commerces à cause de la crise sanitaire, un an plus tard, elle révèle la consécration du e-commerce dans le mode de vie des Européens.