Le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, visé par une information judiciaire pour viol et violences conjugales

Le parquet de Nanterre a indiqué, ce jeudi, avoir ouvert début juin une information judiciaire pour viol et violences conjugales visant le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri. « Le juge d'instruction va instruire pour voir s'il y a des éléments nouveaux » après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile en octobre 2022 par l'épouse du PDG, avec qui il était alors en instance de divorce, a ajouté le parquet, sollicité par l'AFP. Une première plainte avait été classée sans suite car « l'infraction » n'avait pas été « suffisamment caractérisée ».

Lire aussiCasino : pourquoi le distributeur est loin d'être tiré d'affaire

Dans sa plainte d'octobre 2022 que l'AFP a pu consulter, la victime accuse Jean-Charles Naouri, aujourd'hui âgé de 74 ans, d'avoir commis un viol conjugal lors d'un séjour dans le Sud de la France en juillet 2020. Elle explique également avoir fait l'objet de violences psychologiques dont « des insultes, des humiliations, des rabaissements » et décrit un « isolement » assorti d'un « contrôle économique ». L'ouverture de cette enquête « est une bonne nouvelle » pour la victime, a déclaré à l'AFP son avocat, Me Emmanuel Asmar, qui n'a pas souhaité faire plus de commentaire

« [Cette] plainte avec constitution de partie civile entraînant automatiquement l'ouverture d'une information judiciaire, nous l'attendions sereinement depuis fin 2022 », a réagi de son côté l'avocate de Jean-Charles Naouri, Me Marie-Alix Canu-Bernard, sollicitée par l'AFP. L'épouse de l'homme d'affaires « a usé de ce dernier recours qui nous a conduits à lui opposer une plainte pour dénonciation calomnieuse », a-t-elle ajouté.

« Accord de principe » sur l'offre Kretinsky-Ladreit de Lacharrièr

Jean-Charles Naouri contrôle la holding Rallye qui détenait 51,7% du capital de Casino. Premier actionnaire depuis 1992, il en est le PDG depuis 2005. Mais plus pour longtemps. Le 28 juillet dernier, le distributeur français en sérieuses difficultés a annoncé avoir trouvé un « accord de principe » avec « certains de ses principaux créanciers » sur l'offre de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière adossés au fonds britannique Attestor, prélude à un changement de contrôle. Casino a, en effet, indiqué que « quel que soit le plan de restructuration final », les actionnaires actuels qui ne font pas partie des repreneurs seraient très massivement dilués: leur part, y compris Rallye, ne pèsera plus, in fine, que 0,3%.

27,5 millions d'euros d'amende requis par l'AMF

D'autant que le 7 juillet dernier l'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis une amende spectaculaire de 27,5 millions d'euros contre Rallye, dont l'homme d'affaires préside le conseil d'administration, lui reprochant des communications « fausses ou trompeuses » concernant sa dette entre 2018 et 2019. Avant cela, début juin, l'inspecteur des Finances, docteur en mathématiques et ancien banquier d'affaires chez Rotschild&Cie avait passé une journée en garde à vue — avant d'être remis en liberté sans charge retenue contre lui à ce stade — dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés de « manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive » et « délit d'initié commis courant 2018 et 2019 ».

Une période qui correspond à celle du placement sous procédure de sauvegarde de Casino en mai 2019, tant Rallye et la pyramide de holdings de Jean-Charles Naouri ont été fragilisées par des turbulences boursières et plongeant le distributeur français dans une course contre la montre permanente pour réduire son endettement.

(Avec AFP)