Aéroport de Roissy : rénové et agrandi, le célèbre Terminal 1 est à nouveau opérationnel

Si la forme de pieuvre et les tapis roulants dans des tubes sont toujours là, le Terminal 1 de Roissy, symbole de la modernité architecturale de l'aéroport à l'époque, a été modernisé et agrandi pour répondre aux impératifs actuels du transport aérien, ont souligné samedi ses gestionnaires lors d'une cérémonie de réouverture. Celle-ci « marque symboliquement la fin de la pandémie de Covid-19 pour les aéroports parisiens », a affirmé le PDG du Groupe ADP Augustin de Romanet. Ce bâtiment circulaire flanqué de sept satellites en étoile était fermé depuis mars 2020, au début de la crise sanitaire.

« L'expérience passager s'était dégradée »

Depuis, ADP et ses sous-traitants se sont employés à transformer ces installations pour les adapter aux clients et compagnies aériennes, dont les exigences sont très éloignées de celles de l'époque de l'entrée en service du T1, en 1974. « Chaque satellite était devenu trop étroit » pour accueillir les fonctions de sûreté et d'embarquement, et en conséquence « l'expérience passager était fortement dégradée », a expliqué à l'AFP Edward Arkwright, numéro deux d'ADP, qui a porté ce projet depuis son lancement.

La solution a consisté à intégrer les surfaces de trois satellites au sein d'un nouveau bâtiment de 36.000 m2, dont 5.600 m2 pour une salle d'embarquement, et 6.000 de surface commerciale. Les voyageurs en partance, après avoir quitté l'anneau central aux surfaces de béton brut caractéristiques, se rendront dans ce bâtiment par un tunnel ondulant sous une des pistes de l'aéroport, repris de l'un des anciens satellites. Ils accèderont à une grande salle d'inspection-filtrage aux équipements électroniques dernier cri, puis par un escalator à la salle d'embarquement proprement dite.

Symbole des années folles

Son décor de cuir, de laiton et de marbre, surplombé par de flamboyants lampadaires, s'inspire, selon ADP, des Années folles décrites par Ernest Hemingway dans « Paris est une fête ». Cette transformation a fait l'objet de dialogues entre ADP et l'architecte du bâtiment original Paul Andreu, avant sa mort en 2018, a noté Edward Arkwright, le but étant de rester dans sa continuité: « Le Terminal 1, on y touche la main tremblante », a-t-il résumé. Hommage à la vision d'Andreu, la façade vitrée du nouveau bâtiment, baigné de lumière traversante, est décorée d'un imposant rappel en sérigraphie de la silhouette opaque du bâtiment originel, juste en face.

ADP a investi 250 millions d'euros dans ce projet qui porte la capacité du T1 à 10,2 millions de passagers par an, contre 9 auparavant. Il accueillera des vols de 36 compagnies aériennes, dont Lufthansa, Emirates et United.

