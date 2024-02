Métro parisien : Alstom arrache une commande de 103 rames pour près de 1,1 milliard d'euros

Île-de-France Mobilités (IDFM) poursuit sa politique de modernisation du métro parisien. L'autorité régionale des transports annonce ce mercredi la commande de 103 rames auprès du constructeur ferroviaire français Alstom.

« Cette nouvelle commande vise à permettre à Alstom de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement tout en s'adaptant à l'avancée des travaux d'infrastructures nécessaires sur les lignes », explique IDFM dans un communiqué.

Ces rames, « déployées entre 2027 et 2029 » seront destinée à rejoindre la flotte de la ligne 13 sur son ensemble et d'une partie des lignes 8 et 12. Le montant de l'opération est « évalué à près de 1,1 milliard d'euros courants hors taxes ». Île-de-France Mobilités ajoute qu'une « commande pour compléter les lignes 8 et 12, ainsi que les lignes 3 et 7, interviendra prochainement ».

RATP priée de passer commande

Reste qu'il revient à la RATP, exploitant le réseau métropolitain de la capitale d'effectuer la commande, dans les faits. C'est la raison pour laquelle « Île-de-France Mobilités demande à la RATP de commander dès que possible ces rames et de respecter les plannings de livraison et de mise en service », peut-on lire dans le document.

La précédente commande d'IDFM en termes de nouvelles rames de métro remonte à 2019. Elle avait alors validé l'achat de 44 rames, réparties à l'époque à égalité entre les constructeurs Alstom et Bombardier. Elles étaient destinées aux lignes 10, 3bis et 7bis dans le cadre d'une opération chiffrée à 658 millions d'euros.

En tout, ce sont donc 8 lignes de métro (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13) qui seront pourvues de ces nouvelles rames. « Leur arrivée, prévue dès 2025 sur la ligne 10, s'inscrit dans une politique générale d'accélération et de la modernisation du réseau de métro », est-il écrit dans le communiqué. Île-de-France Mobilités indique que les investissements dans le cadre de cette politique de modernisation du réseau s'élèvent à « près de 10 milliards d'euros d'ici 2035 ».

Système de freinage moins polluant

Les nouvelles rames sont de type MF19 et viendront remplacer les actuelles MF67, MF77 ou encore MF88. Elles sont dotées de la climatisation, mais aussi de ports USB pour « changer le quotidien des usagers du métro ». Surtout, elles présentent un système électro-magnétique de freinage censé « réduire drastiquement les polluants liés au freinage mécanique », met en avant IDFM.

Plusieurs études ont démontré la mauvaise qualité de l'air dans le métro parisien. Au printemps dernier, une étude, réalisée pour l'émission de télévision « Vert de rage », révélait que la pollution aux particules fines y atteint des valeurs bien au-delà des standards recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Une autre étude, publiée en janvier et commandée par IDFM avec l'appui d'Airparif, arrivait à la même conclusion pour au moins trois stations (Belleville, Jaurès et Oberkampf). Or, une grande partie de ces particules fines sont produites au moment du freinage des trains.

Face à ce constat, le conseil d'administration d'IDFM a par ailleurs approuvé « à l'unanimité » le 7 décembre dernier le déploiement d'un nouveau système de freinage. Ce dernier, placé sur les semelles et garnitures de freinage des trains, a montré « son efficacité » lors de « plusieurs expérimentations », avec notamment une « réduction jusqu'à 90% des particules PM10 ».

IDFM a donc demandé à la RATP et à Transilien SNCF Voyageurs de déployer « dès que possible cette solution sur l'ensemble des rames du RER A, des métros des lignes 1, 2, 4, 5 et 9 », où circule du matériel roulant vieux d'une à trois décennies, « et leurs successeurs, ainsi que sur ceux ne disposant pas de freinage électromagnétique dernière génération ».

Le PDG de la RATP, Jean Castex, avait salué fin janvier l'achat de nouveaux métros MF19, mais regretté une décision « prise avec 20 ans de retard ». À ce stade, seuls les métros de dernière génération MP14, déployés sur les lignes 4, 11 et 14 disposent d'un freinage électro-magnétique.

