Livret A : le gouvernement renonce finalement à rehausser son taux au 1er août

[Article publié le jeudi 13 juillet 2023 à 13h27 et mis à jour à 14h30] Les épargnants sont désormais fixés. Comme prévu, le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'Économie ont dévoilé le nouveau taux de rémunération du Livret A, ce jeudi 13 juillet. Etabli à 3% depuis le 1er février dernier, le taux du produit d'épargne réglementée sera maintenu au 1er août 2023.

« Nous avons décidé de maintenir le taux à 3% pour des raisons d'intérêt économique national », a expliqué Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, au micro de TF1. Un taux plus élevé aurait augmenté « le coût du crédit pour les PME, qui ont besoin d'investir », ainsi que celui « du crédit pour le logement social », « soit des dizaines de milliers de logements sociaux » en moins.

Le locataire de Bercy a indiqué que ce taux sera maintenu durant un an et demi, tandis que celui du Livret d'épargne populaire sera fixé à 6% et son plafond porté à 10.000 euros, suivant ainsi les recommandations de la Banque de France.

A noter : les plans épargne logement (PEL) pourront être débloqués à n'importe quel moment pour financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, a complété le ministre ce jeudi. « Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le débloquer avant quatre ans quand vous voulez acheter un logement, là vous pourrez le débloquer quand vous voulez lorsque vous voulez faire de la rénovation énergétique », a-t-il vanté.

La Banque de France favorable à un maintien du taux

Directeur du Cercle de l'épargne, l'économiste Philippe Crevel ne cache pas une certaine surprise. « J'avais cru que le ministre de l'Economie avait acté une réactualisation du taux du Livret A, le 3 mai dernier », rappelle-t-il auprès de La Tribune. Au micro de France info, le locataire de Bercy avait en effet déclaré : « Ma première responsabilité, c'est de protéger l'épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c'est extrêmement important ».

« Si jamais la conclusion de la formule et du gouverneur de la Banque de France, c'est que comme l'inflation est très élevée, il faut continuer à augmenter la rémunération du Livret A, je suivrai la recommandation du gouverneur », avait-il toutefois ajouté.

Dans un communiqué ce jeudi, la Banque de France a préconisé le maintien du taux du Livret A. « [Le gouverneur de la Banque de France] a proposé aujourd'hui au Ministre de laisser le taux du livret A fixé à 3%, mais en donnant aux épargnants une garantie de maintien de ce taux sur 18 mois, soit jusqu'en janvier 2025 », peut-on lire. Pour justifier cette décision, il invoque la baisse amorcée de l'inflation. Il assure qu'une hausse du taux du Livret A serait « préjudiciable à notre activité économique et à la croissance ».

Un taux à 4,1% en suivant la formule de calcul

Pour rappel, la formule de calcul du Livret A prend en compte la hausse des prix à la consommation, ainsi que les taux interbancaires des derniers mois - auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme. Les autorités ont toutefois la possibilité de déroger à cette formule, en cas de circonstances jugées exceptionnelles. Ce scénario avait d'ailleurs été privilégié en février 2022. La Banque de France avait proposé d'arrondir à 1%, au lieu de 0,8%, puis en février 2023, mais dans l'autre sens cette fois-ci, lorsque l'institution avait proposé 3% au lieu de 3,3%.

« La moyenne semestrielle du taux ressort à 2,66 % de janvier à juin 2023, détaille l'institution ce jeudi. Le glissement annuel passé sur 6 mois de l'IPC hors tabac s'établit quant à lui à 5,57 %. L'application de la formule aboutirait donc à un taux de 4,1 % pour le livret A et de 5,6 % pour le LEP ».

Comment analyser le maintien du taux du Livret A à 3% au 1er août prochain ?

« La priorité est donnée à la consommation, qui recule depuis plusieurs mois, décrypte Philippe Crevel. Ensuite, le gouvernement veut s'assurer de maintenir les équilibres financiers, en éviter les transferts d'épargne de long terme vers l'épargne de court terme. Enfin, l'exécutif donne la priorité aux bailleurs sociaux. »

A titre indicatif, le taux d'épargne était de 18,3% du revenu disponible brut au cours du premier trimestre, nous rappelle le Cercle de l'Epargne. Soit trois points au-dessus de son taux d'avant crise sanitaire.

Les acteurs du logement social en faveur d'un maintien

Avec le maintien du taux du Livret A à 3%, le gouvernement répond en effet aux craintes exprimées ces derniers mois. Plusieurs acteurs, comme la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui gère 60% des montants déposés, et l'Union sociale pour l'habitat avaient, encore récemment, plaidé pour un maintien à 3%.

« Il faut préserver d'un côté l'intérêt des épargnants, bien sûr, et de l'autre un secteur ultrasensible pour les Français, qui est le secteur du logement, parce que le Livret A sert à financer en particulier le logement social et plus largement le crédit immobilier », avait insisté le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau récemment au micro de France info.

Face à la « bonne nouvelle » pour les épargnants que constitue le recul de l'inflation -passée de 6% au début de l'année à 4,5% -, « je crois qu'il est sage d'être un peu prudent sur le taux du Livret A en pensant aussi au bon financement du logement », avait-il complété, notant qu'il « y a toujours une marge d'appréciation ».

Dans un communiqué, l'Union sociale pour l'habitat avait, elle aussi, demandé le maintien du taux à 3%, arguant « qu'un point d'augmentation se traduit, en année pleine, par une charge financière supplémentaire de 1,4 milliard d'euros » pour les bailleurs, un montant qui « s'ajouterait au coût des précédentes réévaluations (...) qui ont fortement grevé les capacités d'investissement des organismes HLM ».

Le Livret A, déjà grand gagnant par rapport à l'assurance-vie

Lors d'un entretien avec l'AFP, le directeur général de la CDC Eric Lombard, lui, avait estimé que « ce ne serait pas logique que le taux du Livret A, qui est liquide, garanti et défiscalisé soit le plus élevé » parmi les produits d'épargne, alors que certains sont nettement plus risqués, et donc traditionnellement mieux rémunérés.

En mai, les Français ont déposé sur leurs Livrets A 2,47 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré le mois dernier, selon les chiffres publiés le 21 juin dernier par la Caisse des dépôts (CDC). Un niveau plus vu pour un mois de mai depuis celui exceptionnel de 2020. Depuis janvier, les Livrets A ont ainsi gonflé de 24,5 milliards d'euros. Cette collecte importante était portée depuis le début de l'année par la hausse du taux d'intérêt. Elle a en effet poussé les Français à transférer une partie de leur argent qui dormait sur leurs comptes courants.

Hémorragie sur les fonds euros

L'assurance vie en a également fait les frais. En mai, les épargnants ont davantage retiré d'argent qu'ils n'en ont déposé sur leurs contrats d'assurance vie, la différence étant de l'ordre de 1,6 milliard d'euros, une première en 2023 selon les données partagées par France Assureurs, le 30 juin dernier.

« L'assurance vie fléchit en mai, mais le bilan reste positif sur l'année », avait nuancé le directeur général de la fédération professionnelle des assureurs, Franck Le Vallois. Il avait alors mis en avant un « effet majeur » du calendrier et l'impact des jours fériés le mois dernier. La collecte du mois de mai 2022 était ressortie en positif, de 1,9 milliard d'euros. L'ensemble des cotisations, c'est-à-dire les sommes versées sur les contrats, a totalisé en mai 10,1 milliards d'euros, tandis que les prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) se sont élevées à 11,7 milliards d'euros.

La collecte du Livret A « devrait s'atténuer »

Le détail des supports est contrasté. L'hémorragie s'est poursuivie sur les fonds en euros (-3,3 milliards d'euros) tandis que les placements en unités de compte (UC), potentiellement plus rémunérateurs, mais également plus risqués, ont enregistré à l'inverse une collecte nette positive de 1,7 milliard d'euros.

L'assurance vie est « victime de l'engouement des ménages pour l'épargne de précaution », avait réagi Philippe Crevel.

Le maintien du taux du Livret A à 3% au 1er août signe-t-il le retour en force de l'assurance vie ? « Il est certain que cette décision sera bénéfique pour l'assurance vie : l'écart entre l'épargne de précaution et l'épargne de long terme va se réduire », prédit le Directeur du Cercle de l'Epargne ce jeudi auprès de La Tribune.

Il estime que la non-revalorisation du Livret A ne devrait pas se traduire par un rebond de la collecte durant l'été. « Le second semestre étant en règle générale, plus axé « dépenses » qu'« épargne », la collecte devrait s'atténuer surtout en fin d'année. 2023 devrait néanmoins être une excellente année pour le Livret A, le produit le plus diffusé au sein de la population française », avance Philippe Crevel dans un communiqué publié en début d'après-midi ce jeudi.