Blanchiment : ING écope d’une amende de 775 millions d’euros

C'est une amende record pour ING. La justice néerlandaise et le groupe bancaire sont parvenus à un règlement à l'amiable, ce mardi 4 septembre, dans le cadre d'une enquête pour « blanchiment d'argent et pratiques de corruption », pour la période courant de 2010 à 2016. Pour mettre fin à ces poursuites, le groupe néerlandais a ainsi accepté de verser 775 millions d'euros d'amende.

« ING Bank N.V. à Amsterdam a accepté et payé un règlement de 775 millions d'euros proposé par le ministère public néerlandais », a indiqué le parquet dans un communiqué.

Les autorités ont précisé que cette somme comprenait une amende de 675 millions d'euros, ainsi qu'un remboursement de 100 millions d'euros au gouvernement de La Haye, soit l'une des plus lourdes amendes jamais infligées à une banque néerlandaise dans une affaire pénale. La banque néerlandaise avait, elle-même, révélé cette affaire dans son rapport annuel publié en mars 2017, redoutant déjà à l'époque une forte pénalité significative à imputer dans ses comptes. En 2017, ING avait enregistré un bénéfice net de 4,9 milliards d'euros.

A la Bourse d'Amsterdam, le titre ING a clôturé dans le rouge, en baisse de 0,14% à 11,55 euros.

Des pots-de-vin versés à la fille de l'ex-président Karimov

Selon le bureau du ministère public néerlandais, l'enquête avait porté notamment sur des soupçons de versements de pots-de-vin, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, à une société de la fille de l'ancien président de l'Ouzbékistan, Goulnara Karimova (en prison depuis juillet 2017 pour fraude, blanchiment d'argent et recel de devises étrangères), de la part de plusieurs entreprises de télécommunications, telles que VimpelCom, basée à Amsterdam, ou encore la société suédoise Telia. VimpelCom, devenue VEON en 2017 et dirigée par l'ancien patron de SFR Jean-Yves Charlier, avait accepté de régler 795 millions de dollars d'amendes aux autorités américaines et néerlandaises en 2016, après avoir plaidé coupable pour viol de lois américaines sur la corruption.

ING, qui aurait alors passé sous silence ces transactions selon les autorités néerlandaises, n'a pas respecté la WWFT, la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Selon le Financial Times, ces défaillances auraient également servi à d'autres sociétés, révélant qu'un commerçant de sous-vêtements féminins serait aussi parvenu à blanchir environ 150 millions d'euros en passant par un compte ING.

ING admet « de graves lacunes »

Le Pdg du groupe bancaire néerlandais, Ralph Hamers, cité dans un communiqué, a reconnu « de graves lacunes » dans l'exécution de la politique de vigilance d'ING à l'égard de ses clients.

« En tant que banque, nous avons l'obligation de nous assurer que nos opérations sont conformes aux plus hauts standards. [...] Ne pas rencontrer ces standards est inacceptable et ING en prend l'entière responsabilité », a indiqué Ralph Hamers.

Le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, qui juge que cette affaire « extrêmement grave » risque d'affecter la confiance dans le secteur financier, a indiqué qu'il attendait une explication de la part d'ING. Pour l'heure, la banque basée à Amsterdam s'est contentée d'assurer qu'elle avait déjà pris des mesures contre « un certain nombre de cadres supérieurs actuels et anciens » impliqués.