Bourses : les valeurs bancaires poursuivent leur rebond

Les Bourses européennes prolongent leur rebond. Ce mardi 21 mars, les places financières européennes semblent rassurées par l'absence de nouveaux développements dans la crise bancaire et à l'aube d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine.

Lire aussiBourse : rebond des valeurs bancaires

Ainsi, vers 08h25 GMT, Paris montait de 1,46%, Londres de 1,11%, Francfort de 1,36%, Milan de 1,58%. Les valeurs bancaires progressent fortement également, avec +2,21% pour le secteur sur l'Eurostoxx 600. Parmi les hausses, Unicredit gagne 2,97%, Deutsche Bank 2,43%, BNP Paribas 3,08% et UBS 3,32%.

« Les opérateurs boursiers se concentrent sur la diminution du stress bancaire », explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Un sauvetage « unique aux deux banques suisses »

Lundi, les banques étaient déjà rassurées par la mise au point de la Banque centrale européenne sur les modalités de sauvetage des banques, après le rachat de Credit Suisse par UBS dimanche, dont certaines parties avaient laissé des doutes selon les analystes de la Deutsche Bank. L'action de Credit Suisse monte aussi de 0,53% ce mardi. Elle se négocie désormais un peu au-dessus de son prix de rachat.

« L'accord a soulevé un certain nombre de questions concernant la priorité entre les actionnaires et les détenteurs d'obligations » dans le cadre d'un sauvetage d'une banque « mais les régulateurs de l'Union européenne ont assuré aux marchés nerveux que le sauvetage suisse était unique aux deux banques suisses », selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Lire aussiCredit Suisse : la valeur de la dette hybride ramenée à zéro par le régulateur helvète

Le pétrole repart en baisse

Autres signes de l'accalmie sur les marchés, les taux des emprunts d'Etat, fortement chahutés depuis une semaine, variaient peu aux Etats-Unis. Ils remontaient légèrement en Europe. L'euro montait de 0,10% à 1,0732 dollar vers 08h15. Le bitcoin qui a bondi depuis plusieurs séances, baissait de 1,76% à 27.590 dollars.

Le pétrole repartait en baisse. Le baril de Brent de mer du Nord valait 73,05 dollars (-1,00%), et celui WTI américain 66,77 dollars (-1,28%) vers 08H15 GMT.

En Asie, la Bourse de Honk Kong a gagné 1,36% et Shanghai 0,64%. La Bourse de Tokyo est restée fermée en raison d'un jour férié. La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, entraînée par une chasse aux bonnes affaires sur fond d'accalmie après dix jours de turbulences bancaires depuis la faillite de la Silicon Valley Bank. Mais la banque régionale First Republic a encore perdu près de la moitié de sa valeur après une nouvelle dégradation de l'agence de notation S&P.

Incertitude sur la décision de la Fed

Ce mardi, commence la réunion de la Banque centrale américaine. La Fed doit rendre sa décision de politique monétaire demain, mercredi 22 mars. Si la Fed a agi plusieurs fois ces derniers jours, « les responsables n'ont pas pu commenter les derniers événements, qui se sont passés pendant la période de réserve » précédant la réunion, rappelle Ipek Ozkardeskaya.

Les commentaires du président Jerome Powell seront donc d'autant plus attendus, ainsi que la décision de relever encore les taux directeurs ou non. Les investisseurs ont revu drastiquement à la baisse leurs anticipations du pic des taux directeurs, le principal outil des banques centrales pour combattre l'inflation, au nom de la stabilité du secteur financier.

La Fed pourrait, selon les observateurs, relever ses taux directeurs de 0,25 point, et non de 0,5, au nom de la stabilité du système financier. Une décision encore plus souple « enverrait un message plus grave, à savoir que la Fed voit quelque chose que le marché ne voit pas, ce qui risquerait de les ébranler encore plus », estime Michael Hewson.

(Avec AFP)