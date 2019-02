Dividendes : record au niveau mondial à 1.370 milliards de dollars

Si les marchés d'actions ont connu la pire année depuis 10 ans l'an dernier en termes de performance, le cru a été exceptionnel sur le plan des dividendes. Selon l'étude annuelle de la société de gestion américano-britannique Janus Henderson publiée ce lundi 18 février, les dividendes versés aux actionnaires dans le monde ont atteint un nouveau record en 2018 et atteint 1.370 milliards de dollars (1.211 milliards d'euros) en hausse de 9,3% et de 8,5% hors distribution exceptionnelle, « la meilleure performance depuis 2015 » souligne Janus Henderson, et un niveau supérieur à la tendance à long terme de 5-7%.

« Les rendements sont extrêmement attractifs dans de nombreuses régions et la croissance de 8,5% des dividendes est supérieure à la tendance à long terme. Plusieurs éléments expliquent cette solidité; plusieurs secteurs, comme le secteur minier, pétrolier et bancaire ont normalisé leurs paiements de dividendes, après une période où leurs dividendes furent faibles, voire inexistants, et certaines des grandes sociétés technologiques adoptent de plus en plus une culture de paiement de dividendes » a commenté Ben Lofthouse, le directeur de la gestion actions internationales à fort rendement chez Janus Henderson, cité dans le communiqué. « L'incidence des réductions d'impôts aux États-Unis a également, là-aussi, fortement aidé la croissance des dividendes » a-t-il ajouté.

Croissance moins forte en vue cette année

Près de neuf sociétés sur dix ont augmenté ou maintenu leurs dividendes à l'échelle internationale. Seule une entreprise américaine sur 25 a réduit son dividende. Certains pays ont enregistré des records historiques comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Canada et la Russie.

[Dividendes versés au niveau mondial en milliard de dollars depuis 2009. Indice de dividende Janus Henderson par pays ou région depuis 2009 par trimestre. Taux de croissance trimestriel des dividendes depuis 2010. Cliquer pour agrandir. Crédits : Janus Henderson]

La hausse devrait être moins forte cette année et s'élever 3,3% pour atteindre un montant total de dividendes au niveau mondial de 1.414 milliards de dollars (+5,1% hors exceptionnels), dans un contexte de ralentissement économique mondial.