Pour la première séance de l'année 2024, la Bourse de Paris dans un calme plat

Vendredi dernier, l'indice vedette CAC 40 avait terminé l'année 2023 à 7.543,18 points, en hausse de 0,11% sur la séance et surtout de 16,52% sur l'année. Contrairement à la semaine passée, l'agenda des investisseurs est un peu plus rempli, ce qui peut donner des orientations plus marquées aux séances.