La Chine fait décoller le C919, son premier avion de ligne concurrençant Airbus et Boeing

Pékin nourrit de grandes ambitions pour le C919 et espère qu'il sera en mesure de rivaliser avec les avions étrangers les plus populaires, tels que le Boeing 737 MAX et l'Airbus A320. Selon la chaîne de télévision d'État CCTV, à l'avenir, la majorité des passagers pourront choisir de voyager à bord de ces grands appareils de conception nationale.

Un vol inaugural réussi

Le vol MU9191 de China Eastern Airlines, opéré par le C919, s'est posé en douceur à l'aéroport international de Pékin avec près de 40 minutes d'avance sur l'horaire prévu, aux alentours de 12h30 heure locale (04h30 GMT), comme l'a rapporté CCTV. Un passager à bord de l'avion a déclaré à CCTV que le vol avait été extrêmement fluide, confortable et mémorable, et qu'il s'en souviendrait longtemps.

L'avion a décollé de l'aéroport de Hongqiao à Shanghai tôt le matin, comme l'ont montré les images diffusées par CCTV. On estime qu'il y avait environ 130 passagers à bord. Avant le décollage, des dizaines de personnes se sont rassemblées à l'aéroport de Shanghai pour admirer cet avion aux lignes épurées. Une fois à bord, les passagers ont reçu des cartes d'embarquement rouges et ont pu profiter d'un luxueux "repas à thème" pour célébrer cet événement historique.

La Chine, qui s'efforce de devenir autonome dans le secteur des technologies, a investi massivement dans la production de ce premier avion de ligne chinois. Bien que l'entreprise d'État Comac soit responsable de la construction de l'aéronef, de nombreuses pièces de l'avion proviennent de différents pays, démontrant ainsi la collaboration internationale dans cette entreprise ambitieuse.

Le C919, un avion de ligne moderne

Le C919 a franchi une étape importante en réalisant son vol commercial inaugural. La Chine aspire désormais à consolider sa position sur la scène mondiale de l'aviation civile et à devenir un acteur majeur de l'industrie aéronautique. Ce succès représente un véritable symbole de la montée en puissance de l'industrie chinoise dans le domaine de l'aéronautique.

China Eastern Airlines a annoncé que le C919 sera mis en service à partir de lundi pour les trajets réguliers entre Shanghai et Chengdu, selon CCTV.

Le premier exemplaire de cet avion à fuselage étroit, capable de transporter 164 passagers, a été officiellement livré à la compagnie aérienne chinoise en décembre 2022. Il marque une étape importante dans le développement de l'industrie aéronautique chinoise. L'Asie, en particulier la Chine, est un marché clé pour les géants de l'aéronautique tels qu'Airbus et Boeing. Ces derniers cherchent à répondre à la demande croissante de voyages aériens émanant d'une classe moyenne en expansion.

Airbus renforce sa présence en Chine

En avril, Airbus a annoncé son intention de doubler ses capacités de production en Chine. Un accord a également été signé pour la construction d'une deuxième chaîne d'assemblage à Tianjin, dans le nord-est du pays, dédiée à l'A320. Le premier site d'assemblage de Tianjin, ouvert en 2008, produit actuellement quatre A320 par mois, mais Airbus espère augmenter cette cadence à six par mois d'ici la fin de l'année 2023.

La mise en service du C919 sur les vols réguliers entre Shanghai et Chengdu est une étape significative pour China Eastern Airlines. Cela témoigne de l'engagement de la Chine à développer son industrie aéronautique et à devenir un acteur majeur sur la scène mondiale. La demande croissante de voyages en Asie offre de nombreuses opportunités aux constructeurs aéronautiques internationaux, qui cherchent à répondre aux besoins de la classe moyenne en plein essor. Avec l'expansion de ses capacités de production en Chine, Airbus renforce sa présence sur ce marché stratégique et confirme son engagement envers l'industrie aéronautique chinoise.

