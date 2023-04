Rebondissement dans le procès du crash Rio-Paris : le parquet fait appel de la relaxe d’Airbus et d’Air France

Le procès n'est pas fini. Alors que le tribunal correctionnel avait acté la relaxe du constructeur Airbus et de la compagnie aérienne Air France dans l'affaire du crash du Rio-Paris, le parquet général a finalement annoncé, ce jeudi, fait appel de ce jugement.

Ecœurement des victimes

Pour rappel, le 17 avril dernier, le tribunal correctionnel avait mis hors de cause les deux entreprises sur le plan pénal suite au crash survenu en juin 2009 et qui avait causé la mort de 228 personnes. Il avait ainsi jugé que, si des « imprudences et négligences » avaient été commises, « aucun lien de causalité certain » n'avait « pu être démontré » avec l'accident le plus meurtrier de l'histoire des compagnies françaises. Une décision qui avait suscité « l'écoeurement » des proches des victimes. « Nous attendions un jugement impartial, ça n'a pas été le cas. Nous sommes écoeurés », avait ainsi réagi Danièle Lamy, présidente de l'association Entraide et Solidarité AF447. « Il ne reste de ces 14 années d'attente que désespérance, consternation et colère ». En interjetant appel de ce jugement, le parquet général entend donner « leur plein effet aux voies de recours prévues par la loi », a-t-il indiqué dans un communiqué.

En outre, sur le volet civil, le tribunal avait jugé que les « fautes » des entreprises avaient conduit à une « perte de chance », soit à augmenter la probabilité que l'accident arrive, déclarant Airbus et Air France « responsables civilement » des dommages. Il avait ainsi renvoyé la question de l'évaluation des dommages et intérêts à une audience le 4 septembre.