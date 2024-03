Thales prend le leadership du chiffrement post-quantique en France

Le quantique sera bien l'un des cantiques majeurs de Thales ces prochaines années. Le groupe de technologies se met en ordre de marche pour être fin prêt dans le domaine du chiffrement post-quantique, domaine crucial pour lutter contre les futures cyberattaques décuplées par les ordinateurs quantiques. Considérée comme l'une des menaces les plus importantes pour la cybersécurité, l'informatique quantique devrait rendre obsolètes de nombreuses méthodes de sécurité actuelles, notamment la cryptographie. Dans ce contexte, Thales a pris le leadership d'un consortium qui regroupe six acteurs français complémentaires dans la cybersécurité, pour mener à bien le projet RESQUE (RESilience QUantiquE), financé par le gouvernement dans le cadre de France 2030 et par l'Union européenne (Next Generation E). Ce projet est également soutenu par Bpifrance, à hauteur de 6 millions d'euros.

Une menace contre la souveraineté des pays

« Ce projet vise à mettre au point d'ici trois ans une solution de chiffrement post-quantique pour protéger les communications, infrastructures et réseaux des collectivités locales et des entreprises contre les futures attaques orchestrées par un ordinateur quantique », a expliqué Thales dans un communiqué. La puissance de calcul offerte par les ordinateurs quantiques aura potentiellement la capacité de casser les différents algorithmes de chiffrement existants aujourd'hui. Ils menacent la sécurité des données les plus sensibles et donc la souveraineté des pays.

Le financement de Bpifrance, qui va servir à développer un VPN (virtual private network) post-quantique hybride permettant un accès simple, sécurisé et résistant aux différents systèmes d'information des utilisateurs ainsi qu'un HSM (hardware security module) post-quantique haute performance apportant la sécurisation de l'ensemble et pouvant être embarqué sur d'autres produits.

Qui fait quoi ?

Au sein du consortium baptisé également RESQUE, la PME spécialiste des communications sécurisées TheGreenBow apportera sa connaissance du développement VPN et du développement logiciels en cybersécurité. Quant à la PME spécialiste en cryptographie CryptoExperts et à la startup CryptoNext Security, elles contribueront au projet grâce à leur expertise en chiffrement et en algorithmie cryptographique standards et avancés. Pour sa part Thales mettra son leadership au service de l'intégration des algorithmes et de sa vision applicative. Outre la cryptographie post-quantique, les chercheurs Thales développent les prochaines solutions quantiques qui vont structurer le monde de demain : les capteurs quantiques et les communications quantiques.



Enfin, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) fournira le cadre de la recherche et évaluera les critères de validité des cas d'usage alors que l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) fera fait bénéficier l'ensemble des acteurs de sa recherche fondamentale en chiffrement post-quantique. L'Inria représente également six établissements académiques (Université de Rennes, ENS de Rennes, CNRS, ENS Paris-Saclay, Université Paris Saclay et Université Paris-Panthéon-Assas).

France 2030 : 1 milliard de financements publics

Au regard des enjeux de croissance économique et de souveraineté, Emmanuel Macron avait lancé en janvier 2021 une stratégie nationale ambitieuse en France sur les technologies quantiques pour un engagement global public-privé de 1,8 milliard d'euros sur quatre ans, dont 1 milliard financé par l'État. Plus de 80 projets sont soutenus par la France. Cette stratégie s'articule autour de 5 objectifs stratégiques : développer les technologies et usages du calcul quantique, maitriser les technologies de capteurs quantiques, développer et diffuser la cryptographie post quantique, développer les technologies de communications quantiques et maitriser les technologies habilitantes du quantique.

Cette stratégie de l'Élysée a pour objectif de faire de la France un leader dans les technologies quantiques. D'après les estimations du gouvernement, les startups quantiques ont levé plus de 350 millions d'euros, ce qui fait de la France le premier pays européen en termes de levées de fonds et le troisième au niveau mondial derrière les États-Unis et le Canada. Selon France 2030, les startups et PME françaises de la filière quantique sont également en deuxième position à l'international en termes d'attractivité des talents. « Elles représentent 20 % des parts de marché mondial, faisant de la France l'un des premiers fabricants et exportateurs dans le domaine », selon France 2030.