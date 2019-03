Le plan de Carlos Tavares pour internationaliser PSA

Carlos Tavares a-t-il mangé du lion ? Tout en annonçant des résultats 2018 spectaculaires - des ventes historiques, proches des 4 millions de véhicules et un chiffre d'affaires record, en hausse de +19 % après la consolidation des résultats d'Opel - le groupe PSA vient d'annoncer un nouveau chantier extrêmement ambitieux en lançant ses marques Peugeot et Citroën à l'assaut de deux contrées, et pas des moindres, les États-Unis et l'Inde. Ce n'est pas une surprise : le patron de PSA avait ces deux marchés dans le viseur dès l'annonce du plan de croissance « Push to Pass » qui avait succédé en 2016 au plan de redressement « Back to the Race ». Il s'agissait alors d'accélérer le déploiement de PSA hors du Vieux Continent afin de ne pas dépendre du seul marché européen. Pour celui qui a transformé le groupe automobile français, au bord de la faillite en 2013, en une entreprise prospère et dynamique, l'international était un véritable talon d'Achille.

Trois événements ont toutefois gâché une trajectoire qui paraissait pourtant bien engagée avec une part hors Europe qui pesait voilà trois ans, 48 % des ventes du groupe. D'abord la chute spectaculaire des ventes en Chine. Celles-ci sont...