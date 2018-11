Volkswagen engage sa plus grande reconversion industrielle en misant 44 milliards sur la voiture du futur

Herbert Diess, le tout-nouveau patron de Volkswagen, lors du congrès annuel de la marque à Berlin, Allemagne, le 3 mai dernier. (Crédits : Reuters)

Pour faire advenir ce futur, qui sera électrique et autonome - et tourner définitivement la page du dieselgate -, le numéro un mondial des constructeurs auto s'engage dans la plus grande transformation industrielle de son histoire.