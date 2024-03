Location de courte durée : Swiss Life réinjecte du cash dans une jeune pousse de l'immobilier

Malgré l'inflation continue depuis 2022, les investisseurs ne se sont pas tous détournés de l'immobilier. Certains acteurs ont fait le choix de diversifier leur portefeuille d'actifs, faute de rentabilité dans le bureau ou dans le logement. C'est le cas de Swiss Life Banque Privée qui vient de renouveler son partenariat avec Checkmygyuest. Fondée en 2016, cette jeune pousse est spécialisée dans l'identification, la rénovation/transformation et la gestion d'appartements à la location de courte et moyenne durée.

Selon les informations de La Tribune confirmées par la filiale de l'établissement financier et la startup, elles viennent de se mettre d'accord sur un troisième club deal (investissement collectif, Ndlr) en un an.

250 euros la nuit en moyenne

Après deux premiers véhicules de 50 millions d'euros chacun, Swiss Life Banque Privée et Checkmyguest ont signé pour un nouveau contrat de 50 millions, portant à 150 millions d'euros le volume d'investissements dans ces actifs. Cette nouvelle rentrée d'argent frais permettra à la jeune pousse d'acquérir puis de rénover un premier immeuble dans le XVIe arrondissement, avant de le proposer à la location en janvier 2025, avec l'idée de trouver par la suite « deux ou trois autres bons produits » de ce type. Elle détient déjà quatre bâtiments en cours de réhabilitation, dont deux qui seront livrés avant les Jeux olympiques et paralympiques.

« Il faut profiter de ces événements pour aller chercher de la rentabilité. Nous estimons que le prix de base, qui est en moyenne de 250 euros la nuit chez nous, va être multiplié par 4, voire par 5. Ce sont autant de revenus supplémentaires non-négligeables, sachant que le taux de rentabilité hors JOP est déjà compris entre 10 et 12% », affirme Joffrey Ichbia, co-fondateur de Checkmyguest.

Un ticket d'entrée minimal de 250.000 euros

Pour son associée Natacha Moinard, directrice du développement de Swiss Life Banque Privée, qui propose de la structuration de patrimoine et du refinancement, ces biens constituent « un intermédiaire entre la pierre-papier et l'immobilier direct avec une rémunération récurrente ». En contrepartie d'un ticket d'entrée minimal de 250.000 euros et moyen de 700.000 euros, la filiale de l'établissement financier s'engage à un rendement régulier de l'ordre de 6%. « Nous emmenons nos clients visiter les lieux et rencontrer les équipes de la startup. C'est concret et cela permet d'accéder à la propriété », ajoute-t-elle.

« Nous connaissons très bien nos clients particuliers, à savoir des entrepreneurs qui ont une richesse personnelle, et nous savons ce qu'ils recherchent. Cet catégorie d'actifs que nous n'avions pas encore proposée et qui allient la technologie et l'occupation des lieux leur permet d'avoir une stratégie patrimoniale globale », poursuit Natacha Moinard, de Swiss Life Banque Privée.

Checkmyguest, qui revendique un parc immobilier de 2.200 biens d'une valeur de 1,5 milliard d'euros, est certes présent dans la capitale, mais se déploie aussi à Lyon, Cannes, Marseille, Megève, Mykonos, Athènes ou Ko Samui. La filiale de l'établissement financier pourrait-elle les suivre sur ces terrains de jeu ? Joffrey Ichbia et Natacha Moinard avouent n'en avoir « jamais » discuté, mais ne ferment pas la porte.